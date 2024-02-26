REKLAM advertisement1

Volkswagen’in dünya genelinde en çok satan modelleri olan Passat ve Tiguan, yeni nesilleri ile Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor.

MQB evo platformu üzerinde yeni nesil DCC Pro adaptif şasi kontrolü ve sezgisel bilgi-eğlence sistemi gibi bir dizi teknolojik ayrıntıyla yenilenen Passat ve Tiguan'ı Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşen uluslararası lansmanda test etme fırsatı bulduk.

Fakat, Alman modellerin detaylarına geçmeden önce, Nice'te bir araya geldiğimiz Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro'nun açıklamalarına göz atmakta fayda var.

Bottaro'nun verdiği bilgiye göre, markanın toplam satışlarının yüzde 20'sinin yeni Tiguan olması bekleniyor. Bu doğrultuda 2024'te 12 bin adet yeni Tiguan, 3 bin adet de yeni Passat'tan satılması yönünde planlar yapılıyor.

Ayrıca, üçüncü nesil Tiguan'ın mevcut modelden yüzde 5-7 kadar, yeni Passat'ın ise güncel modelden yüzde 10 daha pahalı olma ihtimali bulunuyor.

TASARIMI I.D. MODELLERE YAKLAŞTI

Bu bilgilerin üzerine, 2007’den beri gerçekleşen marka satışları içinde 7.6 milyonun üzerindeki adetle, Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli olan Tiguan'den devam edecek olursak, aracın tasarımı yeni neslinde artık markanın elektrikli ailesi I.D. modellerine iyice yaklaşmış durumda.

Ön cepheye daha düz LED farların entegre edildiği otomobilde, farların arasını ise cam kaplı yatay bir şerit dolduruyor ve geleneksel radyatör ızgarasının yerini alıyor.

REKLAM Arka kısımda da, Volkswagen logosuna kadar uzanan LED aydınlatma grubu dikkat çekerken, otomobilin motor kaputunun eğiminin azaltılması da araca olduğundan daha büyükmüş gibi bir hissiyat veriyor. Ölçülerden bahsetmek gerekirse, yeni Tiguan önceki nesline kıyasla 30 mm daha uzun (4.539 mm) ve tavan rayları hariç 4 mm (1.639 mm) daha yüksek. Kompakt SUV modelin bagaj hacmi de 37 litre artışla 652 litreye ulaştı. Koltuklar katlandığında bagaj kapasitesi 1650 litreye çıkıyor. Aynı zamanda, arka koltuklar ileri-geri hareket ettirilebiliyor ve sırtlığın da eğim ayarı bulunuyor. CHATGPT İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR Araçta boyut artışı ile birlikte kabin içinde kalite algısı da yükselmiş durumda. Artık birçok markada yer alan dekoratif dikişli detaylar Tiguan'ın kabininde bolca kullanılırken, 12.9 inç ve 15 inç boyutlarında tercih edilebilen multimedya ekranı aracın kabinini adeta bir teknoloji üssüne çevirmiş durumda.

Bizim kullandığımı test aracında otomobilin tüm fonksiyonları 15 inçlik ekran üzerinden ayarlanabiliyor. Dördüncü nesil modüler bilgi-eğlence matrisini (MIB4) içeren kokpit hem yalın bir tasarım sunuyor hem de sezgisel olarak kullanılabiliyor. Bu ekran Avrupa'da OpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT ile entegre olarak çalışıyor. REKLAM Tiguan’da tasarım haricinde I.D. modellerinden transfer edilen bir takım detaylar daha bulunuyor. Bunların en belirgin oranı, vites değişikliklerinin artık direksiyon arkasına yerleştirilen kol sayesinde gerçekleştiriliyor olması. DSG vites seçicinin direksiyon arkasına yerleştirilmesi sayesinde orta konsol da daha fazla saklama alanı sunulduğunu belirtelim. YARI HİBRİT SİSTEME GEÇTİ Tiguan'ın motor seçenekleri ise markanın diğer modellerinde daha önce kullanmaya başladığı güç ünitelerinden oluşuyor. Bu kapsamda, 48 Volt hafif hibrit sistem (eTSI), Golf’ten sonra yeni Tiguan’da da karışımıza çıkıyor. 1.5 hacmindeki eTSI motorların iki versiyonu mevcut. Bunlar, 96 kW (130 PS) ve 110 kW (150 PS). Her iki eTSI versiyon da Aktif Silindir Yönetimi (ACT) özelliğine sahip. eTSI, 48 V lityum iyon batarya ve 14 kW güç ve 56 Nm tork sağlayan 48 V marş jeneratörüyle birlikte çalışıyor. Bu çözümle jeneratör, fren enerjisi geri kazanımı yoluyla elektrik enerjisi üretiyor. Sistem, otomobilde 0,5 lt/100 km'ye kadar yakıt tasarrufu elde sağlıyor. Tiguan, iki adet hafif hibrit motor seçeneği dışında turbo beslemeli dizel (TDI) motor seçeneğinin güçlü versiyonu ile sunuluyor. 142 kW (193 PS) gücündeki Tiguan 2.0 TDI standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlar 2,3 tona kadar maksimum çekme kapasitesine sahip. Diğer Tiguan benzinli motor seçenekleri önden çekişli olarak yollara çıkıyor. REKLAM AMİRAL GEMİSİNDEN TEKNOLOJİ TRANSFERİ Yapılan açıklamaya göre, MQB evo platformu sayesinde markanın 'amiral gemisi' niteliğindeki en büyük SUV modeli Touareg'deki teknolojilerinin birçoğu yeni Tiguan’a taşındı. Touareg ile aynı interaktif far sistemini paylaşan Tiguan'da artık 38 binden fazla yüksek çözünürlüklü mikro LED pikselden oluşan matrix farlar yer alıyor. Tiguan'da opsiyonel olarak sunulan çift valfli adaptif süspansiyon sistemine sahip DCC Pro, elektronik aktif amortisör kontrolü sağlıyor. Sistem sayesinde, otomobil yol koşullarına ve sürüş durumuna tepki veriyor ve direksiyon, fren ve hızlanma gibi parametreleri dikkate alıyor.

DCC sistemi, konsoldaki belki de tek fiziksel kumanda üzerinden kontrol ediliyor. Ortasında dijital bir ekran bulunan çevirmeli buton, hem müzik sisteminin sesini hem de DCC sürüş modlarını ayarlamaya olanak tanıyor. Üçüncü nesil Tiguan, 1.5 eTSI 130 PS DSG, 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli ve 2.0 TDI 193 PS 4M DSG turbo dizel motor seçenekleriyle Mart ayı sonu itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak. REKLAM Tiguan'da yeni nesilde 7 kişilik 'Allspace' versiyon bulunmayacak. Bunun yerine Tayron isimli 7 kişilik farklı bir SUV model geliştiriliyor. Bu modelin tanıtımı ise 2024 sonunu bulacak. Bu noktada, Tayron'un Çin pazarında aynı isim ile satılan araçtan daha farklı olacağını belirtelim. SEDANA VEDA ETTİ, ADI DEĞİŞTİ Bugüne kadar 34 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Passat ise, dokuzuncu neslinde artık sadece station wagon gövde tipi ile üretiliyor. Markanın bu kararı ile birlikte modelin isminde de ufak bir değişim oldu. Bugüne kadar Passat'ın station wagon karoseri 'variant' olarak adlandırılıyordu, ama artık sedan seçenek olmadığından, 'variant' ismine de veda edildi. Passat'taki 'radikal' değişimler otomobilin tasarımında da görülüyor. Bir önceki nesliyle arasındaki uzunluk farkı 14 cm'ye çıkan Passat, 4 bin 917 mm uzunluğa ulaştı. Bu artış, şimdiye kadarki en uzun Passat'ı yaratmış durumda. Boyutlardaki değişim, arkada 50 mm daha fazla diz mesafesi yaratırken, bagaj hacmi de 40 litre artışla 690 litreye ulaştı.

REKLAM Passat'ın tasarımında da Tiguan'da olduğu gibi markanın elektrikli ailesi I.D. modellerinden esintiler görülüyor. Ön kısımdaki Volkswagen logosuna doğru uzanan yatay ışık şeridi, yeni LED farlar ve tampondaki geniş hava girişleri tasarımın başlıca öğelerini oluşturuyor. Arkada ise Volkswagen logosuna kadar uzanan kesintisiz LED çizgi dikkat çekiyor. Tüm donanım versiyonları arka tampon tasarımları ile farklılaşıyor. R-Line donanımda arka tampondaki baklava deseni görünümlü siyah ayrıntılar araca daha sportif bir hava katıyor. Elegance versiyonunda ise bu alanda krom görünümlü yatay bir şerit kullanılıyor. BİR ÜST SEGMENTE GÖZ KIRPIYOR Passat’ın dokuzuncu nesli, yeni bir kabin mimarisiyle sürücü ve yolcularını karşılıyor. Yatay mimarisi, dikiş detayları ve iç aydınlatmalarıyla Passat, Alman markanın gelecekteki modellerinin kokpit anlayışına da ışık tutuyor. 10.25 inç büyüklüğünde dijital gösterge tablosuna sahip otomobilde, yeni standart bilgi-eğlence sisteminin 12.9 inç ve 15 inç versiyonları bulunuyor. Passat'ta da artık direksiyon kolonu arkasına konumlandırılan vites değiştirme kolu bulunuyor. REKLAM DSG vites seçicinin direksiyon arkasına yerleştirilmesi sayesinde Tiguan'da olduğu gibi orta konsol daha fazla saklama alanı sunuyor. Passat'ın kabin içinde deri ve malzemelerin bolca kullanılması kalite algısını yukarı taşımış durumda. Bu algının yükselmesinde otomobilin artan yalıtım seviyesi de etkili oluyor. Tüm bunlar boyutlardaki artış ile birlikte değerlendirildiğinde Passat'ın artık D-segmentin sınırlarını aşarak E-segmente göz kırptığı söylenebilir. Arteon'a ikinci bir şans vermeyen Volkswagen'in, buradan doğacak boşluğu yeni Passat ile doldurmaya çalışacağı görülüyor. MART SONUNDA TÜRKİYE'YE GELİYOR Dokuzuncu nesil Passat, ilk kez 1.5 eTSI 48 V hafif hibrit seçeneğiyle Türkiye'ye gelecek. Bu motor 110 kW (150 PS) güç üretiyor. En baz donanımdan itibaren sunulan 48 voltluk sistem, elektrikli destekleyici gibi çalışıyor ve 0.5 lt/100 km'ye kadar yakıt tasarrufu elde edilmesine olanak tanıyor. 1.5 eTSI haricinde, 2.0 lt hacminde 195 kW (265 PS) turbo benzinli ve 142 kW (193 PS) gücünde iki turbo beslemeli motor seçeneği daha sunuluyor. 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ise, 195 kW ve 142 kW güce sahip Passat’larda standart olarak gelecek.

Volkswagen Türkiye yetkilerinin verdiği bilgiye göre, yeni Passat, 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli, 2.0 TDI 193 PS 4M DSG turbo dizel ve 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG turbo benzinli motor seçenekleriyle Mart ayı sonu itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak. AZ KALSIN YERLİ BİR MODEL OLACAKTI Hatırlanacak olursa, yakın bir geçmişte Passat'ın Türkiye'de üretilme ihtimali doğmuştu. 2015 yılında patlak veren dizel skandalı sonrası yüzünü elektrikli otomobillere çeviren Volkswagen Group, 2018 yılı sonunda ise Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellerine ayırması nedeniyle içten yanmalı motora modellerini üreteceği yeni bir fabrikaya ihtiyaç duydu. Şirket, uzun süren araştırmaların ardından yatırım için Manisa'da karar kıldı. Bu doğrultuda, 2019 yılında Manisa'da bir şirket kuran grubun, VW Passat ve Skoda Superb modelleri ile birlikte, Seat Ateca ve Skoda Karoq modellerini de bu fabrikada üretebileceği belirtilmişti. Manisa'da Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kuran Alman üreticinin, söz konusu fabrikada 4 bin kişi istihdam ederek, yılda 300 bin adet araç üretmesi bekleniyordu. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra, Türkiye'nin 'Barış Pınarı Operasyonu'nu bahane ederek yatırım kararını askıya aldığını bildiren VW, o tarihten sonra ise yatırım kararı hakkındaki resmi açıklamasını tam 4 kez daha erteledi. Temmuz 2020'de ise, pandemi nedeniyle düşen tüketici talebini öne süren Alman şirket, üretim kapasitesini artırmaktan vazgeçtiğini ve dolayısıyla Türkiye'de planlanan fabrika yatırımını da durduğunu resmen açıkladı. Eğer vazgeçme kararı olmasaydı, Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımın toplam bedeli 1.4 milyar euroyu bulacaktı. Fakat, Türkiye'de yeni baştan fabrika yatırımı yapmak yerine, şirketin Slovakya'daki Bratislava tesisinin kapasitesi daha düşük bir maliyetle artırılma yoluna gidildi. Böylece, 1973 yılından Emden fabrikasında üretilen Passat'ın dokuzuncu neslinde ise Manisalı olma ihtimali ortadan kalktı. Bunun yerine, Brastislava'daki fabrika beklenmedik bir karar sonucunda hem Skoda Superb hem de Passat yeni üretim merkezi haline geldi.