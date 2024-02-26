REKLAM advertisement1

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv, kapsamlı bir 'şarj' hareketi başlatıyor.

Doğuş Otomotiv, çatısı altında faaliyet gösteren Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş'nin markası D-Charge ile, Türkiye çapında şarj istasyon ağı kurulması hedefleniyor.

Yeni Tiguan ve Passat'ın Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşen uluslararası lansmasında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, D-Charge ile en başta ülke çapındaki tüm Volkswagen bayilerine şarj istasyonları kurulacağını bildirdi.

Elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmak için 2023'ün son çeyreğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan D-Charge, 2024 sonuna kadar 49 şehirde yer alacak. Bu cihazların 400 adedi AC, 180 adedi ise DC şarj hizmeti verecek. D-Charge'in kuracağı cihazlar ise Alman ABB Grubu'ndan tedarik edilecek.

REKLAM

Söz konusu yatırımın şirket içi sorumluluğunu üstlenen Bottaro'nın aktardığına göre, 2024'te ID. 5, ID. 4, ID. 7 ve ID. 3 olmak üzere dört elektrikli modelini Türkiye'de satışa sunacak Alman marka, bu modellerin gelişinden önce şarj ağını genişletmeye hazırlanıyor.

Edindiğimiz bilgiye göre, D-Charge'ın istasyonlarında, başta Volkswagen markası olmak üzere, Doğuş Otomotiv çıkışlı otomobil sahiplerine farklı oranlarda indirimli şarj hizmeti sunulması yönünde de çalışmalar yapılıyor. Fakat, istasyonların kullanımı her markadan elektrikli otomobil sahiplerine açık olacak. Bu konunun detayının ise ID. ailesinin lansmanında açıklanacağını belirtelim. YÜZDE 7 PAZAR PAYI ALACAK ODMD verilerine göre, 2023 yılında 967 bin 341 adetlik binek araç pazarında, 65 bin 562 adet elektrikli otomobil satıldı ve elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 6.8 oldu. Farklı kaynaklar elektrikli otomobil satışlarının ülkeye yeni girecek modeller ile birlikte bu yıl 100 bin adedin üstüne çıkmasını bekliyor. Volkswagen ise, 2024'te 7 bin adetlik elektrikli araç satmayı hedefliyor. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği'nden (TEHAD) edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye'de şarj ağı soket sayısı bakımından 11 bin adete ulaşmış durumda. TEHAD yetkilileri, 2024 sonu itibariyle yaklaşık 120 bin adet elektrikli otomobilin satılacağını öngörüyor. Bu kapsamda, derneğin şarj soket sayısı öngörüsü de 2024 sonu için 30 bin adet seviyesinde. TEHAD'ın tahminlerini göz önüne alırsak, D-Charge 580 adet şarj cihazı ve cihaz başına düşen 2 adet soket ile birlikte toplamda 1 bin 160 adet soket sayısı ise, 2024 sonunda pazardan yüzde 4 pay alacak. Volkswagen'in ID. ailesinin de, yine pazar tahminleri göz önüne alındığında, 2024 sonunda elektrikli otomobil pazarından yüzde 7'ye yakın pay alacağı söylenebilir. ELEKTRİKLİ MODEL İÇİN TÜRKİYE'YE ÖZEL GÜÇ Öte yandan, özel bir çalışma yapan Doğuş Otomotiv, artık sedan versiyonu olmayan Passat'ın boşluğunu, orta segment elektrikli sedan model ID. 7 ile doldurmak istiyor.

REKLAM Gino Bottaro, ID. 7 modelini yüzde 10 ÖTV'ye girecek şekilde Türkiye'ye getirmeyi çalıştıklarını belirterek, "Almanya'dan Türkiye'ye özel olacak şekilde 150 kW güç üreten ID. 7 talep ettik. Bu yönde olumlu bir geri dönüş aldık. ID. 7'nin bu seçeneği Türkiye ile birlikte diğer ülkeler de yer alabilir, ama bu hali ile en çok Türkiye'de satar" dedi. ID.7'nin Türkiye'ye geldiğinde Volkswagen'in tek sedan modeli olacağını da belirtelim. 1.6 MOTOR YERİNE 160 KW Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV dilimi olan yüzde 10'luk dilime giren araçlar için esas alınan matrah limiti 1 milyon 450 bin TL olarak belirleniyor. Bu tutar, motor gücü 160 kW'yi geçmeyen ve satış fiyatı en fazla 1 milyon 914 bin TL olan elektrikli otomobillerin yüzde 10 ÖTV'de yer alabilmesi anlamına geliyor. Bu kapsamda, Volkswagen haricinde birçok marka daha benzer çalışmalar yapıyor. Örneğin BMW Türkiye ekibi de, 2023'ün son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulan i5 için Türkiye'ye özel bir güç seçeneğinin geliştirilmesine ön ayak oldu. Bu özel çalışma sonucunda ortaya çıkan i5 eDrive30, dünyada sadece Türkiye'de satılıyor. 160 kW gücündeki otomobil bu sayede yüzde 40 ÖTV diliminde yer alabiliyor. i5'in diğer güç seçeneğine sahip elektrikli kardeşinin ÖTV oranı yüzde 60 iken, aynı otomobilin içten yanmalı motora sahip versiyonlarının ÖTV oranı ise yüzde 80'den başlıyor. Tüm bu çalımalar, 2000'li yıllarda markaların genel merkezlerini ikna ederek, otomobillerinin ÖTV oranını düşürmek adına Türkiye'ye özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik motorları satışa sunmasını hatırlatıyor. ÖTV sisteminde uzun yıllar boyunca kapsamlı bir güncelleme yapılmaması, halen birçok markanın Avrupa'daki düşük emisyonlu fakat yüksek hacimli motorları yerine, yüksek emisyona sahip 1.6 litrelik motorları Türkiye'de satmasına yol açıyor.