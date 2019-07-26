26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi SoftBank, 40 milyar dolarlık ikinci bir Vision Fund oluşturmaya hazırlanıyor.
Şirket kaynaklarının bildirdiğine göre, SoftBank'in ikinci fonunun arkasında Goldman Sachs ve Standard Chartered bulunuyor.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yeni kurulacak fona Kazakistan Varlık Fonu'nun da yatırım yapacağı gelen bilgiler arasında.
SoftBank CEO'su ve Japonya'nın en zengin insanı Masayoshi Son'un girişimiyle 2016 yılında kurulan ilk Vision Fund, 100 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonu olmuştu.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Varlık Fonları'nın katkısı ile kurulan ve yola 60 milyar dolarlık mali kaynak ile çıkan fon, yaklaşık 3 yılda Uber, Didi, Nvidia, Grab ve Sprint gibi uluslararası girişimlere ve teknoloji devlerine yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor.
İkinci Vision Fund'a yatırım yapacak olan Goldman Sachs'in ise, Soft Bank'in portfolyosundaki halka arz edilmeyi planlayan şirketleri hedeflediği kaydediliyor.
23 ADET MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI VAR
Vision Fund'un gerçekleştirdiği yatırımların dikkat çektiğinden bahsetmiştik.
Öyle ki, son 2 yılda 80'den fazla girişime geç dönem yatırımı yapan fon, portföyündeki şirketlerin değerinin artmasını da katkı sağlamış durumda.
Böylece, Vision Fund yatırımı alan şirketlerin değeri ortalama yüzde 45 artarken fonun yatırımcılarına da aynı oranda getiri taahhüt edilmiş oluyor.
Öte yandan, Vision Fund ekibinde şimdiden hareketlenme yaşandığı bildiriliyor. Kaynaklar, ikinci fonun yönetimi için ekibe yeni üyelerin alınmaya başlandığını aktarıyor.
Vision Fund'ın gerçekleştirdiği girişim ve teknoloji yatırımları içinde büyüklüğü 1 milyar doları aşanlar ise şu şekilde;
|Vision Fund Yatırımları
|Şirket
|Yatırım Tutarı
|1
|ARM
|32 milyar dolar
|2
|Sprint
|21.7 milyar dolar
|3
|Didi Chuxing
|11-15 milyar dolar
|4
|Uber
|9.3 milyar dolar
|5
|The We Company
|10.5 milyar dolar
|6
|Grab
|5.5 milyar dolar
|7
|Nvidia
|4 milyar dolar
|8
|Ele.me
|3 milyar dolar
|9
|Coupang
|3 milyar dolar
|10
|OneWeb
|2.8 milyar dolar
|11
|Cruise
|2.5 milyar dolar
|12
|Flipkart
|2.5 milyar doalr
|13
|Ymobile
|2.3 milyar dolar
|14
|Brightstar
|2.2 milyar dolar
|15
|ByteDance
|1.8 milyar dolar
|16
|Chehaoduo
|1.5 milyar dolar
|17
|Paytm
|1.4 milyar dolar
|18
|Tokopedia
|1.3 milyar dolar
|19
|Snapdeal
|1.2 milyar dolar
|20
|Sofi
|1.1 milyar dolar
|21
|Fanatics
|1.1 milyar dolar
|22
|Flexport
|1 milyar dolar
|23
|Ola
|1 milyar dolar
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