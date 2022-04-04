Emtialar fren yaptı

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin olumlu gelişmeler ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının etkisiyle emtia piyasasında geçen hafta düşüşler söz konusu oldu.

Emtia piyasasında son zamanlarda görülen ralli, geçen hafta yerini düşüşe bıraktı. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist kaygılar paralelinde emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin olumlu gelişmeler ve Çin'de artan Kovid-19 vakalarıyla emtia piyasasında geçen hafta kayda değer düşüşler görüldü.

Rusya ve Ukrayna'dan temsilciler arasında geçen hafta İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemleri azaltmaya karar verdiklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da müzakere sonuçlarının liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli olduğunu ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, piyasalarda rahatlamayı beraberinde getirse de haftanın devamında iki taraftan gelen karışık mesajlar risk iştahının düşmesine neden oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahinleşen" duruşu da geçen hafta emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturan önemli sebepler arasında yer aldı.

Brent petrol, ABD'nin gelecek 6 ay içinde stratejik rezervlerinden şimdiye kadarki en yüksek miktarı piyasaya süreceği haberleri ile haftayı yüzde 10,7'lik düşüşle 104 dolardan tamamladı. ABD Başkanı Joe Biden, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay içinde günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrol satışı yapılacağını söyledi.

Emtia piyasasında geçen hafta görülen satış baskısına karşın doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 2,7 artış kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazı için rubleyle ödeme yapmalarına yönelik kararnameyi imzaladı. Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını belirten Putin, kararnamenin 1 Nisan itibarıyla devreye gireceğini duyurmuştu.

Kararın ardından Almanya ve Fransa gibi ülkelerin rubleyle ödeme yapmayacaklarını açıklaması enerji piyasalarında belirsizlik yaratırken, doğal gaz fiyatlarında yükseliş kaydedildi.

DEĞERLİ METALLERDE DÜŞÜŞ

Emtia piyasasındaki satıcılı seyre paralel olarak geçen hafta değerli metallerde de düşüşler görüldü.

Altının ons fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik müzakerelerden çıkan olumlu gelişmeler sonrası haftayı yüzde 1,8 düşüşle 1.922,7 dolardan kapattı. Geçen hafta gümüş yüzde 3,6, paladyum yüzde 2,5 ve platin yüzde 1,5 değer kaybetti.

Rusya'nın yaptırımlara karşın paladyum özelinde alternatif rotalar bulması arz endişelerini azaltarak paladyum fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Tezgahüstü piyasada bakır yüzde 0,5, alüminyum yüzde 3,5 ve nikel yüzde 6,3 değer kaybederken, Tesla'nın Şanghay tesisinde üretime ara vereceğine yönelik haberler de fiyatları etkiledi.

BUĞDAYDA KAYIPLAR YÜZDE 10'U AŞTI

Tarım emtialarında da geçen hafta sert düşüşler söz konusu oldu. Müzakerelere ilişkin olumlu gelişmelerin yanı sıra artan üretim tahminleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş de tarım emtialarını etkiledi.

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayın fiyatı yüzde 10,8, soya fasulyesi yüzde 7,5, mısır yüzde 2,7 ve pirinç yüzde 1,5 düştü. Buğday fiyatları, 2 Mart'tan bu yana ilk defa 10 doların altını gördü.

1,4180 dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gören pamuk fiyatları ise kazançlarını geri verdi ve haftayı 0,8 kayıpla tamamladı. Şeker de yüzde 1,4 değer kaybetti.

Emtia piyasasındaki genel düşüş eğilimine karşın kahve fiyatlarındaki artış dikkati çekti. Kahve, haftayı yüzde 3,1 yükselişle tamamladı.

Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin gelişmelerin küresel büyümeyi olumlu etkileyeceğine yönelik beklentiler ve talebin artacağına ilişkin öngörüler kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

ARZ ENDİŞELERİ AZALDI

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasında anlaşma olasılığına yönelik beklentilerin tarım emtiaları genelinde satıcılı bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme ile beraber mısır ve şeker fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade eden Ergezen, tarım emtiaları genelinde yaşanan satışların pirinç piyasasında da etkili olduğunu kaydetti.

Ergezen, Rusya-Ukrayna savaşında anlaşmaya ulaşılacağı beklentisinin arz endişelerini azalttığını söyledi.

Kahve fiyatlarındaki yükselişe işaret eden Ergezen, geçen hafta müzakerelere ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle kahvede yeniden talebin artacağı beklentisinin oluştuğunu aktardı.