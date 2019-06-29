Survivor Emre kimdir? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Survivor'da yarı final için oylamaya kalan Emre Durak'a oy vermek isteyenler ve Emre Durak'ın sevenleri yarışmacının hayatı hakkında detaylar öğrenmek istiyor. Survivor Emre hakkında tüm ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR EMRE DURAK KİMDİR?

Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir.