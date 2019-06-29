Survivor yarı final oylamasına kim kaldı? Survivor yarı finalistleri kimler? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından büyük finale 2 gün kala araştırılıyor. Survivor'da bu akşam finalist olarak kalan Türk yarışmacılar Yusuf, Okay, Emre ve Seda yarı final oyunu oynadı. Oyunu kazanan iki yarışmacı yarı final hakkı kazanırken, iki yarışmacı yarı final öncesi SMS oylamasına çıktı. 2019 Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.

SURVİVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR YARI FİNAL OYLAMASINA KİM ÇIKACAK?

Survivor'da bu akşam Türk yarışmacılar arasında yarı final oyunu oynandı. Yarı final oyununda Yusuf, Okay, Emre ve Seda bireysel olarak oynadı. İlk oyunda basket atışları Seda'ya zor anlar yaşattı. Oyunu ilk kazanan yarışmacı Yusuf oldu, ikinci Okay en son Seda kazandı. İlk kaybeden Emre oldu. Emre yarı final öncesinde oylamaya çıkacak.

İkinci oyunca Emre ile birlikte oylamaya çıkacak ikinci yarışmacı belirlendi. Seda, Okay ve Yusuf arasında oynanan oyunda heyecan yine çok yüksekti. İlk yarı finaline gidecek isim OKAY oldu. İkinci isim YUSUF oldu. EMRE ve SEDAise yarı final için oyalamaya çıkacak isimler oldu.

Seda için oy kullanmak isteyenler SEDA yazıp 1890'a SMS göndermeleri gerekiyor. Emre için oy kullanmak isteyenler EMRE yazıp 1890'a SMS göndermeleri gerekiyor.