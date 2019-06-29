Survivor Seda kimdir? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Survivor'da yarı final için oylamaya kalan Seda Ocak'a oy vermek isteyenler ve Seda Ocak'ın sevenleri yarışmacının hayatı hakkında detaylar öğrenmek istiyor. Survivor Seda hakkında tüm ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

Seda için oy kullanmak isteyenler SEDA yazıp 1890'a SMS göndermeleri gerekiyor.