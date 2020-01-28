EŞİNDEN BOŞANACAK MI?

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, 2014 yılında evlendiği Sibel Kirer ile yollarını ayıracağı iddia edilmişti.



Söylentilere göre; Bir yıldır evliliklerinde kriz yaşıyan çift, evlilik terapisi görmeye başladı.

Ancak bu terapi de işe yaramadı ve ikili anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.