Emniyet'ten 1 Mayıs açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde kutlanmış olup, izinli kutlamalar olaysız şekilde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar etkinliklerin ardından sorunsuz şekilde dağılmıştır. İzin verilen kutlama alanları dışında, yasa dışı eylem ve gösteri düzenlemek isteyen gruplara güvenlik güçlerimizce müsaade edilmemiştir. Bu kapsamda, izinsiz gösteri yapmak isteyen 418 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 374 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 36 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Terör suçu kapsamında operasyon firarisi olarak yakalan 8 şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.