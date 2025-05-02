Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da 1 Mayıs soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı

        İstanbul'da 1 Mayıs soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı

        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke ederek örgütsel propaganda amacında oldukları belirlenen sol terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı

        Giriş: 02.05.2025 - 19:13 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 Mayıs'a 7 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunduklarının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülüp savcılığa çıkarılan 71 şüpheliden 18'i tutuklama, 53'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına, 64 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

        Emniyet'ten 1 Mayıs açıklaması
        Emniyet'ten 1 Mayıs açıklaması

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlenmişti.

        Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakalamıştı.

        Taksim Meydanı çağrısı videosundaki 8 zanlı yakalanmıştı

        X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetindeki videonun paylaşılmasıyla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

        İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #1 Mayıs
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        İsrail Şam kırsalını hedef aldı
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa