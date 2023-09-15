Emmanuel Dennis resmen Başakşehir'de

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Emmanuel Dennis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile transfer duyurulurken, "Hoş Geldin Emmanuel Dennis" ifadelerine yer verildi.

Transferi sonrasında konuşan Emmanuel Dennis, "Başakşehir ile ilk tanışmam Club Brugge ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçıydı. Kulüp 50 Avrupa Kupası maçı oynadı bu çok önemli. Buraya gelemeye karar verdim ve bundan mutluyum." ifadelerini kullandı.

2022/23 sezonunun başında Watford'dan Nottingham Forest'a yaklaşık 15 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan 25 yaşındaki santrfor, Nottingham Forest formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.