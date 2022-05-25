Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz

Emlak vergisi, her mahalle, sokak ve cadde için belirlenen değerler üzerinden konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında alınıyor. Büyükşehirlerde ise konutlarda binde 2, işyerlerinde binde 4 oranında vergi ödeniyor.

Emlak vergisi peşin veya yılda iki taksit halinde ödenebiliyor. Peşin ödemelerin mayıs ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor. Taksitli ödeme tercihinde bulunanların ise ilk taksiti 1 Mart’tan 31 Mayıs’a kadar olan dönemde, ikinci taksiti de kasım ayında ödemeleri gerekiyor. Emlak vergisini süresinde ödemeyenlerden aylık yüzde 1.6 gecikme cezası alınıyor.

Hiçbir geliri olmayanların, gelirleri sadece emekli aylığından ibaret olanların, engellilerin, şehit yakınlarının ve gazilerin brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutları emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Yeni emekli olanlar veya dul – yetim aylığı bağlatanların emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için bağlı bulundukları ilçe belediyesine başvurarak “Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” doldurmaları gerekiyor. Ev kadınları, işsizler başta olmak üzere geliri olmayanlar ise “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi” doldurarak belediyelere vermeleri halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler.

Bu yıl ilk defa konut alanların emlak vergisi muafiyeti gelecek yıl başlayacak. Evin bu yılki vergisinin satıcı tarafından ödenmesi gerekiyor. Yeni emekliler ise muafiyetten, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren yararlanabiliyorlar. Dolayısıyla geçen yıl emekli olanlar ilk kez bu yıl muafiyetten yararlanabilecek. Bu yıl içinde emekli olanlar ise gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilecekler.

YAZLIK EVE MUAFİYET UYGULANMAZ

Emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile hiçbir geliri olmayanların muafiyetten yararlanabilmeleri için konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması ve tek meskene sahip olmaları gerekiyor. Başka bir meskende hissesi olanlar, tek meskenin yanı sıra yazlık evi bulunanlar muafiyetten yararlanamazlar.

Başka bir meskeni olmasa bile yazlık evler için emlak vergisi muafiyeti uygulanmıyor. Ancak, özellikle pandemi sonrasında yaz kış kullanılmaya başlanan yazlık evler için, yıl boyunca evde oturulduğunun elektrik, su, doğalgaz faturalarıyla kanıtlanması halinde muafiyetten yararlanmak mümkün bulunuyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLER MUAFİYETTEN YARARLANAMAZ

Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edenler, sadece bir meskenleri de olsa emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazlar.

İşsiz veya evkadınları ise 2021 yılındaki faiz gelirleri 53 bin lirayı aşarsa muafiyetten yararlanamazlar. Faiz gelirleri 53 bin liranın altında kalanlar yararlanabilir.

Sahibi olduğu tek meskeni kiraya verip kendisi kirada oturanlar muafiyetten yararlanabilir iken evini kiraya verip eşinin ya da çocuklarının evinde yaşayanlar muafiyetten yararlanamazlar. Eşinin ya da çocuklarının evinde yaşayan emekliler boş duran meskenleri için ise muafiyetten yararlanabilirler.

Gelir getirmeyen işyeri, arsa ve arazisi olan emekliler, bu taşınmazlardan gelir elde etmedikleri sürece tek meskenleri için vergi muafiyetinden yararlanabilirler.