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        Haberler Magazin Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'dan Danla Bilic yorumu: Komik - Magazin haberleri

        Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'dan Danla Bilic yorumu

        Futbolcu Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu, oğlunun sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların kendisine sorulması üzerine ilginç bir yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:29
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        Annesi komik buldu
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        Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun, Danla Bilic ile aşk yaşadığı, ikilinin geçtiğimiz hafta sonunu da Batum'da geçirdiği ileri sürülmüştü.

        Danla Bilic ve Emirhan Topçu
        Danla Bilic ve Emirhan Topçu

        "AŞK YOK" DEMİŞTİ

        Söz konusu dedikoduların ardından Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Coşkunu balla böleceğim ama aşk maş yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşta TT'den (Trend topic) düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan, okuyacak okusun. Uykumdan uyandım" diyerek, aşk iddialarını yalanlamıştı.

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        ANNEDEN AŞK SORULARINA YANIT

        Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'ya sosyal medyadan Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını soruldu.

        Pınar Topçu
        Pınar Topçu

        Pınar Topçu'nun buna tek yorumu ise "Komik" oldu.

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        #emirhan topçu
        #pınar topçu
        #Danla Bilic

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