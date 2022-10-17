Emirhan'ı öldüren ehliyetsiz sürücü ağır cezada yargılanacak!
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DHA
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün (39), kullandığı otomobille Emirhan Çoğalan'a (2) çarpıp park halindeki servis otobüsüne sıkıştırarak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili açılan davada, Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi.
DHA'nın haberine göre mahkeme, önceki duruşmada savcının verdiği mütalaa doğrultusunda eylemin 'olası kastla öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdiri ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmederek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Karşıyaka´da oturan Saadet ve Mustafa Çoğalan (35) çiftinin oğulları Emirhan'a, geçen yıl 27 Mayıs'ta, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken, ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün manevra yaptığı otomobil çarptı. Otomobille kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a (50) ait servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede öldü. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı. DHA'nın haberi sonrası Emirhan'ın kusurlu bulunması kararı tepki topladı.
Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunun aksine iddianamede Emirhan'ın kusurlu bulunduğuna yer verilmedi. Ehliyetsiz sürücü Döş'ün yanı sıra servis otobüsünün sahibi İbrahim Dal da iddianamede sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
"OLASI KAST" DETAYI
Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında mütalaa veren savcı, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmış olmasına rağmen sanık Arzu Döş'ün olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı hususu göz önüne alındığında eyleminin `Olası kastla ölüme neden olma´ suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğunu belirtip, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi.
Tutuksuz sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık Arzu Döş, avukatı Engin Ertürk, Emirhan'ın babası Mustafa Çoğalan ve avukatı Özcan Çiçek katıldı. Hakim, savcının mütalaasını göz önüne alıp, görevsizlik kararı vererek dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Kararda, sanığın olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı hususu göz önüne alındığında eyleminin 'olası kastla öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdiri ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğu belirtildi. Olayın tek olması, fiili ve hukuki irtibat olması nedeniyle her iki sanık için de değerlendirme yapılmak üzere, dava dosyasının Karşıyaka Nöbetçi Ağır Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildiği kaydedildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: İzmir'de Emirhan'ı öldüren ehliyetsiz sürücü ağır cezada yargılanacak! - Güncel haberler/emirhan-i-olduren-ehliyetsiz-surucu-agir-cezada-yargilanacak-3530054
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