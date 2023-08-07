Emirates NBD ve Deniz Ventures'ten Erguvan'a yatırım

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DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın Türkiye'deki inovasyon ve startup ekosistemini desteklemek üzere hayata geçirdiği yatırım fonu Deniz Ventures, Emirates NBD ile girişimcilik alanında kurduğu stratejik ortaklık kapsamında, iklim ve finans teknolojileri girişimi Erguvan'a 7.33 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, sürdürülebilirlik alanında Türkiye'nin önde gelen erken aşama girişimlerinden Erguvan'a yaptıkları yatırımın Emirates NBD'nin kurduğu yeni fonun ilk yatırımı olduğunu belirterek, bu nedenle söz konusu yatırımın kendileri için son derece önemli olduğunu bildirdi.

Erguvan'ın geliştirdiği inisiyatifin, çevresel etkiyi ölçme ve daha etkili sürdürülebilirlik stratejileri geliştirme yolunda önemli veriler sunacağını kaydeden Çam, "Teorik olarak bugün ilginç gelse de Erguvan sayesinde ülkemiz sürdürülebilirlik ihraç ediyor olacak. Deniz Ventures olarak, Emirates NBD ortaklığı ile startup ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz. Türk girişimlerine olan güvenimiz sonsuz" ifadelerini kullandı.

PAZAR 250 MİLYAR DOLARI BULACAK

Erguvan Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Barış Balat da ilk hedeflerinin, "Erguvan Marketplace'i 2050'de 250 milyar dolar seviyelerinde işlem hacmi beklenen gönüllü karbon piyasasında dünyanın önde gelen alım-satım platformlarından biri haline getirmek" olduğunu anlattı.

Erguvan'daki hacmin artmasıyla, Türk proje geliştiricilerinin global alıcılara doğrudan ulaşmasının kolaylaşacağını kaydeden Balat, "40 milyon ton karbon kredisi arz potansiyeli olan ülkemizin bu emtiaların ihracatından elde edeceği gelirler artacak. İkinci hedefimiz, finansal kuruluşlar ve kurumsal şirketler nezdinde karbon ayak izi yönetimi konusunda en iyi çözümü sunarak öncelikli tercih olmak. İklim risklerinin yönetimine bir teknoloji şirketi olarak yaklaşmanın ve ölçeklenebilir dijital çözümler geliştirmenin faydalarını bu noktada göreceğimize inanıyoruz" dedi.