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        Haberler Gündem Güncel Eminönü-Alibeyköy tramvay seferlerine düzenleme | Son dakika haberleri

        Eminönü-Alibeyköy tramvay seferlerine düzenleme

        T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 23.00'ten itibaren seferler Eminönü-Üniversite durakları arasında yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 00:07 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:07
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        Eminönü-Alibeyköy tramvay seferlerine düzenleme
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda hat bakım çalışmaları nedeniyle 23 Haziran Pazar günü seferler saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılacaktır. Saat 23.00'ten 00.00’a kadar Üniversite-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir."

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