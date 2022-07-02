Söz konusu haberler müvekkil bakımından son derece üzücü ve yaralayıcı iken bu haberlerin müvekkilin gündeme gelme çabası olarak lanse edilmesi müvekkilin üzüntüsünü daha da arttırmıştır.



Hiçbir ilgi ve bilgiye sahip olmadığı kişi ve olaylarla birlikte bahsi geçen haberlere konu edildiği için manen ziyadesiyle zarar görmüş olan müvekkilin bundan böyle manevi menfaatlerini zedeleyecek her türlü haksız eylem, haber ve açıklamanın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.



Ayrıca sosyal medyada yer alan bazı haber görsellerinde müvekkil Emine Ün'ün diğer kız kardeşi olan müvekkil Duygu Ün'ün fotoğraflarının paylaşılması hususuyla ilgili hukuki ve cezai her türlü dava ve şikayet gakkımızı da kullanacağımızı bu vesileyle bildiririz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Emine Ün ve Duygu Ün Vekili Av. Eda Salman.