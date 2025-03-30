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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan ABD'deki programlarına ilişkin paylaşım

        Emine Erdoğan'dan ABD'deki programlarına ilişkin paylaşım

        Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere gittiği ABD'deki programlarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:57 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:58
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        Emine Erdoğan'dan ABD'deki programlarına ilişkin paylaşım
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        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

        "Geçmişten geleceğe, yerelden küresele uzanan New York yolculuğumuzu, derin dostluklar, içten paylaşımlar ve güçlü işbirlikleriyle taçlandırdık. İnsanlık ve ortak evimiz için katettiğimiz mesafenin, attığımız anlamlı adımların daha barışçıl ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum."

        Paylaşımında, "#UluslararasıSıfırAtıkGünü" etiketini kullanan Emine Erdoğan, New York'ta katıldığı programlardan görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaştı.

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