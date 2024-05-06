Emily Blunt: Rol arkadaşlarımla öpüşmek kusma hissi yaratıyor
Tom Cruise, Cillian Murphy, Matt Damon, Ryan Gosling gibi pek çok oyuncuyla başrolleri paylaşırken öpüşme sahneleri çeken Emily Blunt, bu sahnelerde hissettikleri hakkında konuştu
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Emily Blunt, Hollywood kariyeri boyunca aralarında; Tom Cruise, Cillian Murphy, Matt Damon, Ryan Gosling gibi pek çok ismin yer aldığı ünlü oyuncularla rol aldığı filmlerde öpüşme sahnesi çekti. Blunt; yaptığı açıklamada, rol arkadaşlarıyla öpüştükten sonra kusmak istediğini itiraf etti.
Bir oyuncuyu öptükten sonra "kusmak isteyip istemediği" sorulduğunda Blunt şöyle cevap verdi: "Kesinlikle, kesinlikle... Bunun aşırı bir nefret olduğunu söyleyemem ama kesinlikle bir kısmından keyif almadım."
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41 yaşındaki oyuncu, hoşlanmadığı rol arkadaşlarıyla öpüşmek için teknikler geliştirdiğini ve 'kimya' yaratma konusunda oldukça bilgili olduğunu söyledi.
Bir radyo programında Howard Stern'in konuğu olan Emily Blunt; "Sanıyorum herkeste sevdiğim bir şey bulmam gerektiğini düşünüyorum. Hoş bir gülüş olabilir ya da insanlarla konuşma tarzları hoşuma gidiyor olabilir. Yani rastgele bir şey olabilir" diye konuştu.
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"O kişiyle ilgili sevdiğiniz bir şeyi veya karakter olarak onda sevdiğiniz bir şeyi bulun ve sonra biraz ona yönelin" diyen Emily Blunt; "Kimya çok tuhaf bir şey. Bu gerçekten şişeleyip satın alamayacağınız veya satamayacağınız ruhani bir şey. Oradadır veya değildir. Ve onu üretebilirsiniz" ifadesini kullandı.
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Emily Blunt; "Bunu yeterince uzun süredir yapıyorum. Bu noktada bir su şişesiyle kimya kurabilirim. Onu nasıl büyüleyeceğinizi biliyorsunuz. Ama biriyle doğal bir yakınlığınız olduğunda bu daha kolay oluyor" şeklinde konuştu.
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Oyuncu John Krasinski ile evli olan Emily Blunt, yeni aksiyon filmi 'Dublör'de (The Fall Guy) sevgilisini canlandıran Ryan Gosling ile olan düşüncelerini şöyle dile getirdi; "Eşi Eva'yı seviyorum. Çocuklarını seviyorum ve onun gibi değerli bir insanla arkadaş olduğum için çok şanslı olduğumu hissediyorum.
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Emily Blunt, daha önce müstehcen seks sahneleri için soyunmamaya kararlı olduğunu söylemişti.
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