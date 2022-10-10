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Emel Sayın, konuk olduğu 'Kum Saati' programında hakkında merak edilenleri anlattı. Sayın, "Zirveye çıkmak mı zor, çıktıktan sonra zirvede kalmak mı?" şeklindeki soruyu "Çıktığım yer zirve ise çıkmak için çok mücadele verdim, çok zordu. Korumak daha da zor" sözleriyle yanıtladı.

Emel Sayın, "Çok yakında bilinmeyenleri ve hayatımı anlattığım kitabım yayınlanacak. Kitabım hazırlık aşamasında eski günleri anlattıkça tekrar o günleri yaşıyorum. Zaman zaman tatlı anılar, üzüntüler, hüzünler, hayal kırıklıkları, mutluluklar. Hepsinin bir arada olduğu bir yaşam" diye konuştu.

"İTİRAF EDİYORUM!" "Estetiğe karşı mısınız ve nazara inanır mısınız?" soruları üzerine 75 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Nazara çok inanırım. İtiraf ediyorum botoks yaptırıyorum. Başka bir şey yaptıramıyorum, korkuyorum. Hatta bir gün tam kararımı verdim, doktordan randevu alıp gittim. Doktor yapacaklarını anlattıktan sonra arkama bakmadan kaçtım. Sonra doktorumu arayıp özür diledim.

"O YILLARDA MASUMİYET, SAMİMİYET VARDI" 20 Kasım'da 76. yaşına girecek olan Sayın, "Sizin oynadığınız filmler dahil eski Türk filmlerinin bıkılmadan tekrarlarının izlenmesinin sebebi nedir? sorusunu ise "O yıllarda filmlerde sevgi, saygı, fedakarlık, masumiyet, samimiyet vardı" şeklinde cevapladı. Fotoğraflar: AA, Instagram. "ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"