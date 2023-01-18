Emeklilikte tazminat mağdurları

Emekli belediye başkanlarına makam, temsil ve görev tazminatı veriliyor. Daha önce sadece en az iki yıl makam tazminatına tabi görevde bulunmuş devlet memuru kökenli belediye başkanlarına tanınan hak, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, SSK, BAĞ – KUR veya Emekli Sandığı’na tabi olup, en az iki yıl belediye başkanlığı yapmış herkese tanındı. Bu düzenleme dolayısıyla büyükşehir belediye başkanlarına 10.409 TL makam ve temsil tazminatı; il belediye başkanlarına 9.107 TL, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 5.204 TL, belde belediye başkanlarına da 3.903 TL makam ve görev tazminatı ödeniyor.

2018 yılında çıkan bir kanunla Emekli Sandığı Kanunu’na Ek Madde 84 ilave edildi. Bu kanunla, 2019 yılından itibaren emekli hekim ve diş hekimlerine 13.000, uzman hekim ve diş hekimlerine 17.000 gösterge karşılığı “ilave ödeme” yapılmaya başlandı. Geçen yıl temmuz ayında çıkartılan kanunla söz konusu göstergeler hekim ve diş hekimleri için 20.000’e, uzman hekim ve diş hekimleri için ise 26.000’e çıkartıldı. Buna göre, emekli hekim ve diş hekimlerine 8.674 TL, uzman hekim ve diş hekimlerine 11.275 TL “ilave ödeme” yapılıyor.

Belediye başkanı, hekim ve akademisyenlerin tazminatı (TL) Makam Tazminatı Görev Tazminatı Temsil Tazminatı Toplam Büyükşehir belediye başkanı 3.036 7.373 10.409 İl belediye başkanı 2.602 6.505 9.107 İlçe ve ilk kademe belediye başkanı 1.301 3.903 5.204 Diğerleri (Belde, kasaba vb) 650 3.253 3.903 Profesör 2.602 6.505 9.107 Doçent 867 3.469 4.336 Uzman hekim/diş hekimi İlave Ödeme 11.275 Hekim/diş hekimi İlave Ödeme 8.674

MAKAM TAZMİNATI ALMAMA ŞARTI ARANIYOR

Kanuna göre, hekim ve uzman hekimlerin söz konusu ilave ödemeden yararlanabilmeleri için “makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış” olmaları gerekiyor. Uzman hekimlik ihtisasının ardından akademik göreve devam eden doçent ve profesörler makam ve temsil tazminatı aldıklarından, aynı zamanda uzman hekim oldukları halde ilave ödemeden yararlanamıyorlar. Uzman hekime yapılan ilave ödeme 11.275 TL iken, en az 4 yıldan fazla hizmeti bulunan profesörlerin makam ve temsil tazminatı 9.107 TL, doçentlerin makam ve temsil tazminatı ise 4.336 TL düzeyinde bulunuyor.

Hekim ve uzman hekim kökenli belediye başkanlarına da aynı şekilde makam tazminatı aldıkları gerekçesiyle ilave ödeme verilmiyor.

DOÇENTİN EMEKLİ AYLIĞI KAYBI 6500 TL

Hekim ve uzman hekimlere tanınan ilave ödeme hakkından yararlanabilmek için makam tazminatı almama koşulu bulunduğundan, uzman hekim kökenli belediye başkanları ile doçentlerin emekli aylıkları, aynı hizmet süresi ile emekli olan meslektaşlarının altında kaldı. Örneğin 30 yıl hizmet üzerinden emekli olan uzman hekimin aylığı yeni zamlarla 24.060 TL iken, uzman hekim kökenli belde belediye başkanının emekli aylığı 16.700 TL, ilçe belediye başkanlığı yapmış bir uzman hekimin emekli aylığı da 18.000 lirada kalıyor. Uzman hekim ihtisası bulunan doçentin emekli aylığı ise 17.550 TL düzeyinde bulunuyor.

En az 4 yıldan fazla hizmeti olan uzman hekim kökenli profesörün emekli aylığı ise 24.980 TL’de yer alıyor.

Kim ne kadar emekli aylığı alıyor? (TL) Mevcut emekli aylığı Tazminat yerine ilave ödeme olsa alacağı aylık Uzman hekim kökenli ilçe belediye başkanı 18.000 24.060 Uzman hekim kökenli belde belediye başkanı 16.700 24.060 Doçent 17.550 24.490 Profesör 24.980 27.150 Uzman hekim / Diş hekimi 24.060 Hekim / Diş hekimi 21.460 Emekli aylıkları 30 yıllık hizmet üzerinden hesaplanmıştır

YÜKSEK OLANI TERCİH HAKKI İSTİYORLAR

Hekim kökenli belediye başkanları ile öğretim üyeleri, makam ve temsil tazminatı yerine yüksek olan “ilave ödemeden” yararlanmak istiyorlar.

CHP’li Süleyman Girgin ve arkadaşları, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında bu konuda bir önerge verdiler. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 84’üncü Maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin önergede, “makam tazminatı ödenmesine hak kazanmış olanlara, makam tazminatı ve buna bağlı temsil veya görev tazminatı tutarı ile ilave ödeme tutarından yüksek olanın ödenmesi” öngörüldü.

CHP’li Cavit Arı, bu durumda olan kişiler açısından bir mağduriyetin söz konusu olduğunu, en azından hangisi fazla ise onu seçmesine imkân tanınması gerektiğini söyledi. Komisyon üyesi AK Parti Milletvekili İsmail Güneş de bu konunun araştırılması gerektiğini belirtti.

Gerek 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, gerekse 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda birçok maddede, birden fazla aylık veya gelire hak kazananlara, yüksek olanın ödenmesi yönünde hükümler yer alıyor. Hekim kökenli akademisyen ve belediye başkanları için de yüksek olanı tercih hakkı tanınması gerekir.

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