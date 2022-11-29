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EMEKLİ ZAMMINDA oran netleşiyor! 2023 ocak emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı sinyali!

Ocak 2023 emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayına kısa bir süre kala emekli zammı sorgulamaları hız kazandı. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek zamlarda 4 aylık oran netleşti. Binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiren emekli zammında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından refah payı sinyali verildi. İşte detaylar...

Giriş: 29.11.2022 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ara zam sonrasında Ocak ayına yaklaşılmasıyla yeniden gündeme gelen emekli zammında son dakika gelişmelerini sizler için haberimizde derledik. TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gözler emekli maaşı zam oranı hesaplamalarına çevrildi. Peki, 2023 ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

  • 4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ!

    4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri için yüzde 10.45 enflasyon artış oranı netleşmiş oldu. 

    İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı aylık enflasyon farkı oranları:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

    Kasım ve Aralık ayı zam farklarının netleşmesiyle birlikte emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Bununla birlikte haziran ayı sonrası 4 ayın farkları toplandığında yüzde 10.45'lik zam netleşmiş oldu.

  • YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65.2

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı itibarıyla tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 85.51, on aylık dönemde ise yüzde 57.80 oranında arttığını açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ise 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2 olarak belirlendi.

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    Enflasyon geçen yılın kasım ayında yüzde 3.51, aralık ayında da yüzde 13.58 olarak gerçekleştiği için, ekim ayında yüzde 85.51 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, baz etkisinden dolayı aralık ayında daha düşük çıkması bekleniyor. Şayet kasım ve aralık ayı enflasyonları geçen yılın aynı aylarındaki gibi çıkarsa bu durumda yıllık enflasyon yüzde 85.52 olacak.

  • REFAH PAYI GÜNDEMDE

    Son bir yıldaki yüksek enflasyonun emekli aylığı ve memur maaşlarında yarattığı tahribatın telafi edilmesi için beklentiler bir süredir dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hükümette bu yönde çalışma yapıldığı bilgileri kulislere yansımaya başladı. Bu amaçla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yeni yılda yüzde 5-10 oranında refah artışı yapılması bekleniyor.

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