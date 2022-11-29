4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ!
4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri için yüzde 10.45 enflasyon artış oranı netleşmiş oldu.
İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı aylık enflasyon farkı oranları:
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|TÜFE (Yıllık % Değişim)
|TÜFE (Aylık % Değişim)
|10-2022
|85.51
|3.54
|09-2022
|83.45
|3.08
|08-2022
|80.21
|1.46
|07-2022
|79.60
|2.37
Kasım ve Aralık ayı zam farklarının netleşmesiyle birlikte emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Bununla birlikte haziran ayı sonrası 4 ayın farkları toplandığında yüzde 10.45'lik zam netleşmiş oldu.