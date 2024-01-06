Emekli maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emekli maaş zammında oranlar büyük oranda netleşirken, zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih merak konusu oldu. 2023 yılı enflasyon yüzde 64,77 olurken, son 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Yaşanan bu gelişme, "2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, refah payı verilecek mi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranları...