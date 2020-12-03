Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentilerin hayli üzerine çıkarak yüzde 2.30 oranında arttı. TÜFE bazında enflasyon 11 aylık dönemde yüzde 13.19, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14.03 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası kısa süre önce yayımlanan son enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak açıklamıştı.

Bugün açıklanan enflasyon verileri, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına, beklentilerin üzerinde artış yapılacağının işaretini verdi. Yüksek enflasyon verisi ayrıca, yarın başlayacak asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarında da belirleyici olacak.

MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Emekli aylığı ve memur maaşlarında yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0.96 oranında azalması gerekiyor. 2005-2019 yıllarını kapsayan 15 yılın aralık aylarına baktığımızda, sadece 4 yılın aralık ayında enflasyonun eksi 0.30 ile eksi 0.44 arasında olduğu, diğer yıllarda ise arttığı görülüyor. 15 yılın aralık ayı ortalamasına göre ise yılın son ayında TÜFE yüzde 0.30 oranında arttı.

Peki, enflasyonun aralık ayında sıfır çıkacağını varsayarsak emekli aylıklarına ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

SSK VE BAĞ-KUR’A YÜZDE 7, MEMURA YÜZDE 6

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ocak ayında yüzde 7 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Ocak 2020 Tem.20 Oca.21 SSK (2000 ÖNCESİ) 2.112 2.233 2390 SSK (2000 SONRASI) 1.263 1.500 1605 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.539 1.627 1741 BAĞ-KUR (TARIM) 1.451 1.534 1642 Not: Kasım ayı enflasyon verilerine dayalı hesaplamadır.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 12.1 seviyesinde çıkarsa bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 6, memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak, kasım ayı rakamlarına göre bu hedefin tutturulması zor görünüyor.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Ocak 2020 Tem.20 Oca.21 Müsteşar (1/1) 9.588 10.139 10.748 Genel müdür (1/1) 8.475 8.963 9.500 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.252 3.439 3.646 Memur (Lisans - 1/4) 3.182 3.365 3567 Öğretmen (1/4) 3.272 3.461 3.668 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.555 5.875 6.227 Başkomiser (1/4) 3.384 3.579 3.794 Polis memuru (8/1) 3.384 3.579 3.794 Hemşire (Lisans - 1/4) 3.181 3.364 3.565 Mühendis (1/4) 3.990 4.220 4.473 Teknisyen (Lise -1/4) 2.777 2.937 3.113 Profesör (1/4) 7.591 8.027 8.509 Araştırma görevlisi (1/4) 3.988 4.218 4.471 İmam-hatip 3.272 3.461 3.668 Avukat (1/4) 3.272 3.461 3.668 En düşük memur emekli aylığı 2.661 2.814 2.982 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir Not: Kasım ayı enflasyon verilerine dayalı hesaplamadır.