Zam sonrası maaş skalası alt üst olacak

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dün akşam kabul edilen önergeyle milletvekillerinin emekli aylığında yapılan artış, protokolün en üstündeki emekli aylığı skalasını alt üst edecek.

Milletvekillerinin emekli aylıkları 2012 yılında cumhurbaşkanı ödeneğine endekslendi. Cumhurbaşkanı ödeneği yılda bir defa bütçe kanunu ile belirleniyor ve yıl boyunca değişmiyor. Emekli cumhurbaşkanı aylığı, cumhurbaşkanının aylık ödeneğinin yüzde 40’ı oranında belirleniyor.

Emekli TBMM Başkanları ve başbakanlara, emekli cumhurbaşkanı aylığının yüzde 75’i oranında; emekli milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarına ise yüzde 45’i oranında aylık bağlanıyor. Cumhurbaşkanı ödeneği bu yıl aylık 100 bin 750 TL olarak uygulanıyor. Buna göre, emekli cumhurbaşkanlarına 40 bin 300 TL, emekli TBMM Başkanları ve başbakanlara 30 bin 225 TL, emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerine ise 18 bin 135 TL emekli aylığı bağlanıyor. Bu tutarlara, kaldırılan vergi iadesinin yerine tüm emekliler için ödenen yüzde 4 oranında ek ödeme ilave ediliyor. Böylece, şu an emekli cumhurbaşkanlarına 41 bin 912 TL, emekli TBMM Başkanları ve başbakanlara 31 bin 434 TL, emekli milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara ise 18 bin 860 TL net ödeme yapılıyor.

Cumhurbaşkanı ödeneği 2022’de geçen yıla göre yüzde 14.5 oranında artırıldı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise ocak ayında yüzde 30.95 oranında arttı. Hiçbir değişiklik yapılmasa idi memur maaşları temmuz ayında yüzde 40 dolayında arttığında da emekli milletvekili aylıkları yıl boyunca aynı kalacaktı.

CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ YERİNE GÖSTERGE SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Emekli milletvekili aylıklarını artırmak için TBMM’ye sunulan ek bütçe kanun teklifi ile cumhurbaşkanı ödeneği artırıldı. Ancak, cumhurbaşkanı maaşı üzerinde tartışmalar yaşanması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili emekli aylıklarını artırmak için başka bir yöntem bulunmasını, kendisinin ödeneğinin artırılmasına ilişkin düzenlemenin de ek bütçeden çıkartılmasını istedi.

Bunun üzerine ek bütçede yapılan değişiklik ile cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılmasına ilişkin düzenleme geri çekildi. Plan Bütçe Komisyonu’nda 3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kabul edilen önerge ile de milletvekili emekli aylıklarının cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olarak hesaplanması uygulamasından vazgeçildi. Emekli vekillerin aylıkları göstergeye bağlandı.

ÖNERGE İLE İLK ADIMDA YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI

Bundan böyle, emekli TBMM Başkanları ve başbakanlar 126000 gösterge; emekli milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da 115225 gösterge üzerinden emekli aylığı alacaklar. Bu gösterge rakamları 6 ayda bir artan memur maaş katsayısına göre hesaplanacak.

2022 yılının ocak – haziran döneminde memur maaş katsayısı 0,235445 olarak uygulanıyor. Mevcut katsayıya göre, ek ödeme hariç emekli TBMM Başkanları ve başbakanların emekli aylıkları 29 bin 666 TL, emekli milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarının aylıkları da 27 bin 129 TL olacak. Yüzde 4 ek ödeme ile bugün için ellerine geçen tutar sırasıyla 30 bin 853 ve 28 bin 214 TL’yi bulacak.

Belirlenen gösterge, milletvekili emekli aylıklarını yüzde 50 oranında artırırken, emekli TBMM Başkanları ve başbakanların emekli aylıklarında yüzde 1.8 oranında düşüşe yol açacak. Ancak bu düşüş geçici bir durum yaratacak.

TEMMUZDA MAAŞ KATSAYISINA GÖRE YENİDEN ARTACAK

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları her yıl ocak ve temmuz aylarında artırıldığı için, söz konusu tutarlar memur maaş katsayısındaki değişim oranında yeniden artacak. Maaş katsayısının temmuz ayında ne kadar artacağı, pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamı ile belli olacak.

Beklentiler, memur maaş katsayısının temmuz ayında yüzde 40 oranında artacağı yönünde. Son anda bir değişiklik yapılmadığı takdirde maaş katsayısı yüzde 40 oranında artarsa emekli TBMM başkanları ve başbakan aylıkları ek ödeme dahil 43 bin 194 TL’ye, emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları da 39 bin 500 TL’ye yükselecek.

Emekli cumhurbaşkanı aylığı ise yılsonuna kadar değişmeyecek ve 41 bin 912 TL’de kalacak.

Milletvekili emekli aylığı nasıl artacak:

Mevcut Önerge sonrası mevcut katsayı ile ne oldu? Temmuzda % 40 maaş artışı ile ne olacak? 2021 (Ek ödeme dahil) Ek ödeme hariç Ek ödeme dahil Ek ödeme hariç Ek ödeme dahil Ek ödeme hariç Ek ödeme dahil 2021'e göre değişim (%) Emekli cumhurbaşkanı (*) 36.608 TL 40.300 41.912 40.300 41.912 40.300 41.912 14,50 Emekli TBMM başkanı, başbakan 27.456 TL 30.225 31.434 29.666 30.853 41.532 43.194 57,32 Emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili 16.474 TL 18.135 18.860 27.129 28.214 37.981 39.500 139,77 (*) Emekli cumhurbaşkanı aylığı yıl boyunca sabit kalacak

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 139.77’YE ÇIKACAK

Bu durumda, 2021 yılına göre bu yıl emekli cumhurbaşkanı aylığındaki artış yüzde 14.50’de kalırken, emekli TBMM Başkanları ve başbakanların aylıkları yüzde 57.32, emekli milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısı aylıkları yüzde 139.77 oranında artmış olacak.

Bunun sonucunda, emekli cumhurbaşkanı aylığı ile milletvekili aylıkları arasındaki makas adeta kapanacak, TBMM Başkanları ve başbakanların aylığı da emekli cumhurbaşkanı aylığının üzerine çıkacak.

Halen yüzde 122 oranında olan emekli cumhurbaşkanı aylığı ile emekli milletvekili aylığı arasındaki fark, yüzde 6’ya düşecek. Emekli cumhurbaşkanı aylığı şu an emekli TBMM Başkanları ve başbakan aylıklarından yüzde 33 fazla iken, temmuz ayındaki artış sonrası yüzde 3 altına düşecek.