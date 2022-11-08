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Emekli promosyon yarışına PTT de dahil oldu! 2022 PTT emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Emekli promosyon yarışına PTT de dahil oldu! PTT güncel promosyon miktarları...

PTT emekli promosyon ödemeleri, Kasım ayı güncellemesinin ardından gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerine alt sınır getirdi. Kamu bankaları SGK'nın belirlediği tutarın altında ödeme veremeyecek. İşte, 2022 PTT emekli promosyon kampanyası ödemeleri...

Giriş: 08.11.2022 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • PTT güncel promosyon ödemeleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Gelişmenin ardından gözler "PTT emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 2022 PTT emekli promosyon kampanyası güncel ödemeleri...

  • PTT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

    10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

    Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

  • PTT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Emekli maaşını PTT'ye geçiren vatandaşların PTT'den alacakları emekli promosyon ödemeri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkalığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır".

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