Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.199,81 %0,65
        DOLAR 32,0121 %-0,08
        EURO 34,6797 %-0,58
        ALTIN 2.231,22 %-0,52
        FAİZ 48,43 %-0,47
        GÜMÜŞ GRAM 25,32 %-0,52
        BITCOIN 64.807,00 %-1,01
        GBP/TRY 40,3118 %-0,79
        EUR/USD 1,0822 %-0,35
        BRENT 85,83 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 3.648,05 %-0,52
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ PROMOSYON SON DAKİKA: Emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Emekli promosyonunu kimler alacak, ne zaman verilecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Bakan Işıkhan tarihi açıkladı! Emekli promosyon ödemeleri ne zaman verilecek?

        Kayseri mitingi sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankaları tarafından verilen emekli promosyonu ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, emekli promosyon ödemelerine dair tarih verdi. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu ve ne zaman verilecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli promosyonları için son dakika gelişmeleri yaşanyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonlarını artıracağını açıkladı. Buna göre, ilgili bankaya emekli maaşını taşıyan emekliler bir defaya mahsus olmak üzere promosyon ödemesi alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli promosyonlarının ne zaman verileceğini açıkladı. İşte, detaylar...

        • 2

          EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARTIYOR!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin banka promosyonun artırılacağını söyledi.

        • 3

          EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

          Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum.

        • 4

          BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI GELDİ!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Mamak Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısındaki konuşmasında emekli promosyonları hakkında konuştu.

          Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürede gelir elde etmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.

        • 5

          "EMEKLİ PROMOSYONLARINI İKİ KATINA ÇIKARDIK"

          Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

          Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilgili, kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik. Cumhurbaşkanımız bunu Kayseri mitinginde kamuoyuyla ve emeklilerimizle paylaşmıştı.

        • 6

          "EMEKLİ PROMOSYONLARI 28 MART İTİBARIYLA YATACAK"

          Bakan Işıkhan, emekli promosyon ödemeleri için de tarih verdi, "Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmeleri takip ediyoruz, belirlendiğinde ve sonuca vardığında emeklilerimizle paylaşacağız."

        Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri
        Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri
        Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor!
        Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor!
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Habertürk Anasayfa