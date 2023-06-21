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Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi gündemdeki yerini koruyor. En yüksek emekli maaş promosyonu 10 bin TL'ye kadar dayandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilileri için 2023 Haziran Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon kampanyalarını haberimizde derledik. İşte, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusunun yanıtı haberimizin devamında....

Giriş: 21.06.2023 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Bankaların emekli promosyon kampanyaları yarışı devam ediyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir sağlayacak promosyon kampanyaları araştırılıyor. İşte, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon kampanyası ödemeleri...

  • ZİRAAT BANKASI

    Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

  • VAKIFBANK

    Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.

    Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.

  • HALKBANK

    Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

    3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

    10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.

  • GARANTİ BBVA

    Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı sağlıyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 8.500 TL'ye kadar yapabiliyor.

    Banka kampanya geçerlilik tarihini 1 - 30 Haziran 2023 olarak duyurdu.

    Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

    3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

    7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

    10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

    Emekli promosyon avantajından 1 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

  • DENİZBANK

    SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren EYT'lilere, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak.

    DenizBank'tan birden fazla emekli maaşı alan emeklileri ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacak. Kampanyanın 26 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli olduğu bildirildi.

    0 - 3.499 TL altı maaş alanlar 6.000 TL,

    3.500 TL - 7.499 TL arası maaş alanlar 7000 TL,

    7.500 TL - 9.999 TL arası maaş alanlar 9.000 TL,

    10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

  • INGBANK

    SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre koşulsuz 8.500 TL nakit promosyon alabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

    Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

    10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

    Kampanya 13 Mart 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.

  • AKBANK

    SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyona ek 3.000 tl chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL veriliyor.

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Haziran – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

    Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

    0 - 3.499 TL arasında olması halinde 4.200 TL,

    3.500 - 7.500 TL arasında olması halinde 4.850 TL,

    7.500 – 10.000 TL arasında olması halinde 6.250 TL,

    10.000 TL'nin üzerinde olması halinde 7.000 TL'dir.

  • İŞ BANKASI

    İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

    Buna göre maaş aralığı;

    3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon ödemesi alır.

  • YAPI KREDİ

    Yapı Kredi bankası emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapıyor. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "6 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir."

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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