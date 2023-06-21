AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyona ek 3.000 tl chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL veriliyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Haziran – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

0 - 3.499 TL arasında olması halinde 4.200 TL,

3.500 - 7.500 TL arasında olması halinde 4.850 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL'nin üzerinde olması halinde 7.000 TL'dir.