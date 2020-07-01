Memur ve emekli maaşı zam oranı ne zaman belli olacak? Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılan memur ve emekli maaşlarında en belirleyici rol enflasyon rakamlarında. Temmuz 2020 memur ve emekli maaş zammına dair detaylar haberimizde.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANIR? TEMMUZ 2020
Emekli ve memur maaş zammı 3 Temmuz saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli olacak.
MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Yani Ocak ayından Haziran ayına kadarki aylık enflasyon rakamları emekli ve memur maaş zammını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla "emekli ve memur maaş zammı ne kadar olur?" sorusunun yanıtı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli olacak.
SON ENFLASYON ORANI NE KADAR?
TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti aylık 0.90 - 1, yıllık yüzde 10.66'ydı. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0.85 artış göstermişti. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.
MEMUR - EMEKLİ MAAŞLARINA EN SON YAPILAN ZAM NE KADAR? (OCAK 2020)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, 2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta aldıkları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.
|EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)
|Eski
|Yeni
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|1982,6
|2111,3
|SSK (2000 SONRASI)
|1181,4
|1258,0
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1774,7
|1889,8
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1249,6
|1330,7
|MEMUR (Emekli)
|2521,7
|2660,2
|EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
|Eski
|Yeni
|Müsteşar (1/1)
|9088,2
|9587,2
|Genel müdür (1/1)
|8033,4
|8474,5
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|3082,8
|3252,0
|Memur (Lisans - 1/4)
|3016,0
|3181,6
|Öğretmen (1/4)
|3101,9
|3272,1
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|5265,5
|5554,6
|Başkomiser (1/4)
|3207,9
|3384,0
|Polis memuru (8/1)
|3207,9
|3384,0
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3014,9
|3180,4
|Mühendis (1/4)
|3782,4
|3990,1
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2632,2
|2776,7
|Profesör (1/4)
|7194,9
|7589,9
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3780,3
|3987,9
|İmam-hatip
|3101,9
|3272,1
|Avukat (1/4)
|3101,9
|3272,1
|En düşük memur emekli aylığı
|2522,0
|2660,4
|*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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