İstanbul’daki dehşet olayı, dün saat 12.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana gelmişti.

Habertürk muhabir Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kaldıkları 111 numaralı otelde eşi Ayan Mohamed Dhoba’yı tornavida ile vahşice katleden Ahmet Yasin M.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifadesi tamamlandı.

Olayda kullandığı tornavidayı klozete attığını söylemesi üzerine, klozette yapılan aramada suç unsuruna ulaşıldı. Olayın detaylarını polise anlatan şüpheli Ahmet Yasin M., pişman olduğunu söyledi.

CİNAYET SONRASI OTELDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlının güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Elde edilen görüntülere göre katil zanlısı cinayet sonrası çağırdığı ticari taksiye giderken otelden çıkış görüntüsü elde edildi.

KATİLİN SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde gayet sakin bir şekilde ticari taksiye giden zanlının bavulunu otel görevlisinin taşıdığı görüldü.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelinin soruşturması tamamlandı. Eşinin kendisine uyuşturucu verdiğini iddia eden zanlı, çıkan tartışma yüzünden cinayeti işlediğini söyledi.

4 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞLER

4 gün önce Sabiha Gökçen Havalimanından Türkiye’ye giriş yapan çift, dün cinayetin işlendiği Fatih’deki otele yerleşmişti. Tornavidayı 41 kez eşine saplayarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen katil zanlısı Ahmet Yasin M., “Eşe karşı kasten öldürme” ve “Canavarca hisle öldürme” olmak üzere iki ayrı suçtan tutuklandı.