41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
İstanbul'da yaşanan vahşi cinayetin soruşturması tamamlandı. Eşini tornavidayla 41 kez ağır yaralayıp öldüren katil zanlısı İngiltere uyruklu 28 yaşındaki Ahmet Yasin M., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi. Sorgusunda pişman olduğunu söyleyen zanlının cinayet sonrasından otelden çıkarken güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Katil zanlısı, "Eşe karşı kasten öldürme" ve "Canavarca hisle öldürme" olmak üzere iki ayrı suçtan tutuklandı
İstanbul’daki dehşet olayı, dün saat 12.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana gelmişti.
CİNAYET BÜRODA İFADESİ ALINDI
Habertürk muhabir Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kaldıkları 111 numaralı otelde eşi Ayan Mohamed Dhoba’yı tornavida ile vahşice katleden Ahmet Yasin M.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifadesi tamamlandı.
KANLI TİŞÖRTE EL KONULDU
Otel görevlilerinin bildirmesi sonucu harekete geçen polis, katil zanlısını kaçarken yakalamıştı. Üzerindeki tişörtte kan bulunan zanlının kıyafetine el konuldu.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Olayda kullandığı tornavidayı klozete attığını söylemesi üzerine, klozette yapılan aramada suç unsuruna ulaşıldı. Olayın detaylarını polise anlatan şüpheli Ahmet Yasin M., pişman olduğunu söyledi.
CİNAYET SONRASI OTELDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlının güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Elde edilen görüntülere göre katil zanlısı cinayet sonrası çağırdığı ticari taksiye giderken otelden çıkış görüntüsü elde edildi.
KATİLİN SAKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde gayet sakin bir şekilde ticari taksiye giden zanlının bavulunu otel görevlisinin taşıdığı görüldü.
ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelinin soruşturması tamamlandı. Eşinin kendisine uyuşturucu verdiğini iddia eden zanlı, çıkan tartışma yüzünden cinayeti işlediğini söyledi.
4 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞLER
4 gün önce Sabiha Gökçen Havalimanından Türkiye’ye giriş yapan çift, dün cinayetin işlendiği Fatih’deki otele yerleşmişti. Tornavidayı 41 kez eşine saplayarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi.
İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI
İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen katil zanlısı Ahmet Yasin M., “Eşe karşı kasten öldürme” ve “Canavarca hisle öldürme” olmak üzere iki ayrı suçtan tutuklandı.