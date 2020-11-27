2021 emekli maaşı beklentisi

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Bildiğiniz gibi her yıl emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zam uygulanıyor. Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri, memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zamma ilişkin tahmini verileri ortaya çıkardı. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 4.61 oranında zam yapılacağı ön görülüyor. Peki 2021 Ocak ayın en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

EMEKLİ 2021 OCAK AYI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam yapılması, ikinci altı aylık dönemde ise yüzde 4 zam yapılması bekleniyor. Lakin açıklanan enflasyon verilerine göre oluşan enflasyon farkları yapılacak zam oranlarına eklenerek emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Bu duruma göre Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 2 olarak hesaplanırsa yapılacak yüzde 3 zamla birlikte emeklilerin maaşlarına yüzde 5 oranında zam yansıtılmış olacak. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

EMEKLİ OCAK AYI ZAMMI BELLİ GİBİ

YEP’teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3’lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma talim edecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.

MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ 1.500 TL 1.595,25 TL 1.600 1.701,60 TL 1.800 TL 1.914,30 TL 2.000 TL 2.127,00 TL 2.200 TL 2.339,70 TL 2.400 TL 2.556,00 TL 2.600 TL 2.765,10 TL 2.800 TL 2.977,80 TL 3.000 TL 3.190,50 TL 3.200 TL 3.403,20 TL 3.400 TL 3.616,90 TL 4.000 TL 4.254,00 TL



SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.