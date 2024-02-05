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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ EK ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam farkları yattı mı ve ne zaman hesaba yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli ek zam farkı ödeme tarihleri netleşti! İşte 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farklar ödeme tarihleri....

        Emekli ek zam farkı ödeme tarihleri, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 5'lik ek zamla birlikte emekli maaşlarına yüzde 42,6 oranında zam yapılmıştı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşlarına yapılan yüzde 11,68 oranındaki refah payı ve ek zam artışıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağ-Kur ödemeleri gerçekleştirilirken emekli maaş farkları ödeme tarihleri de açıklandı. İşte 2024 SSK, Bağ-Kur emekli ek zam farkı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 08:59 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:22
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        • 1

          TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak açıklanmıştı. SSK be Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılında alacakları zam oranı refah payı ve ek zamla birlikte yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlan SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi ile birlikte emekli ek zam farkı ödeme tarihleri netleşti. İşte 2024 emekli maaş farkları ödeme tarihleri....

        • 2

          TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

          Emekli maaşında zam oranı maddeleri kabul edildi.

          TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.

          En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

        • 3

          EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

          SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

          EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.

        • 4

          EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı.

          Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

        • 5

          EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

          Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihi belli oldu.

          Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.

          Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

          Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.

          2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek.

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        • 6

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 7

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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