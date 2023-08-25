Emekli çift, yeni hayatlarına pedallıyor
Memurluktan emekli olduktan sonra hobi olarak binmeye başladıkları bisiklet ile 2 yıldır Türkiye'yi gezen 65 yaşındaki Mehmet ve 61 yaşındaki Duygu Kırkıcı çiftinin, yeni rotası Karadeniz oldu. İstanbul'dan yola çıkan çift, 1500 kilometre pedal çevirerek, 77 günlük yolcuğun ardından Rize'ye ulaştı
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İstanbul'da oturan Mehmet ve Duygu Kırkıcı çifti, 7 yıl önce emeklilikleri sonrası sağlıklı yaşam için kendilerine 2 bisiklet aldı. Bisikletleriyle bir süre yaşadıkları mahalle çevresinde gezen çiftin bu hobisi, zamanla tutkuya dönüştü.
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Tutkularını kent dışına taşıyan çift, 2 yıl önce Türkiye´yi gezmeye başladı. Birlikte pedal çeviren çiftin son durağı, Karadeniz Bölgesi oldu. İstanbul'dan yola çıkan çift, 1500 kilometre pedal çevirerek, 77 günlük yolcuğun ardından Rize'ye ulaştı.
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Uğradıkları sahil kentlerinde yanlarında taşıdıkları çadırda konaklayarak mola veren çift, dinlendikten sonra yollarına devam etti. 5 ay sürecek gezilerini Gürcistan'da noktalayacak olan çift, aynı rotayla dönüş yolcuğuna geçecek.
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"2 TEKER BİZE YETER' DİYEREK YOLA ÇIKTIK"
Bisikletle Türkiye'yi gezdiklerini söyleyen Mehmet Kırkıcı, "Çocukken okuduğum kitapta 2 arkadaşın Fransa'dan bisikletle dünya turuna çıktıkları hikayesi vardı. Bu hayalimdi; aradan yıllar geçtikten sonra eşime biz de 'Bisiklete binelim mi?' dedim.
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Emeklilik sonrası biz de farklı bir bisiklet sevdası başlamış oldu. 2 yıldır da kaplumbağa misali eşyalarımız ve evimiz sırtımızda geziyoruz. Hanımla beraber '2 teker bize yeter' diyerek İstanbul'dan yola çıktık" dedi.
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"BİSİKLETİMİZ BİZİM EVİMİZ"
Bisikletle turunu herkese tavsiye eden ve Karadeniz'i ilk kez ziyaret ettiğini anlatan Duygu Kırkıcı da "İstanbul´da bisikletle gidebileceğimiz yerler sınırlıydı; biz de ülkemizi tanıyalım istedik. Karadeniz'i hayatımda ilk defa görüyorum. Gittiğimiz yerlerde elektrik kullanmayıp, kendi güneş enerjimizi kullanıyoruz. Bisikletimizde yok yok.
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Bisikletimiz bizim evimiz. 77 gündür yoldayız zaman nasıl geçti; hiç farkında değiliz. Bu sayede evde ne pişireceğim stresinden de uzaklaştım. Böyle bir yaşam tarzını herkese tavsiye ederim. Çünkü kafanız yolda boşalıyor; hiçbir şeyle alakanız kalmıyor.
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Stres atmanın en güzel yollarından birini yaşıyorsunuz. Yolda olmak; izleyeceğiniz en güzel belgeselden bile çok kıymetli, çünkü kendi gözlerinizle görüyorsunuz" diye konuştu.
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