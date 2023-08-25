Emekli çift, yeni hayatlarına pedallıyor

Bisikletimiz bizim evimiz. 77 gündür yoldayız zaman nasıl geçti; hiç farkında değiliz. Bu sayede evde ne pişireceğim stresinden de uzaklaştım. Böyle bir yaşam tarzını herkese tavsiye ederim. Çünkü kafanız yolda boşalıyor; hiçbir şeyle alakanız kalmıyor.