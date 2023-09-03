Elton John, 494 futbolcuya bedel
Elton John'un 'En çok hasılat elde eden turne' rekoru kırdığı dünya turnesinin hasılatı, göz kamaştırdı. Örneğin turnenin hasılatıyla Türkiye Süper Lig'deki 635 futbolcudan 494'ünü transfer edebilirsiniz. Başka neler mi yapabilirsiniz? Haftanın Portresi'nde
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Bir şarkıcı düşünün.
Sonra da onun dünya turnesini...
O turnenin hasılatıyla neler yapılabileceğini hayal edin.
Hayallerinizi de sınırlamayın.
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• Asıl adı; Reginald Kenneth Dwight olan Elton John, 1947’de İngiltere’nin Güney Doğu’sundaki tarihi kasaba Pinner Middlesex'te dünyaya geldi. 3 yaşında piyano çalmaya başlayan John’un müziğe yönelmesinde ana etken. Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin bandosunda yarı profesyonel olarak trompet çalan büyükbabası oldu.
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• Aslına bakılırsa; büyükbabası, Elton John’un banker olmasını istiyordu. Ta ki 15 yaşına geldiğinde bir müzik dehası olduğunu fark edene kadar…
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• Aslına bakılırsa; her ne kadar eşsiz bir yeteneğe sahip olsa da Elton John, müziğe hiç ilgi duymuyordu. Ta ki ailesinin yönlendirmesiyle, konservatuvarlara başlayana kadar.
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• Elton John, konservatuvardaki arkadaşlarıyla ‘Corvettes’ adını verdikleri grubu kurdu. Daha sonra grubun adını ‘Bluesology’ olarak değiştirdiler. John, 6 yıllık müzik eğitiminin ardından, gösteri dünyasının içinde yer almak istediği için okulu terk etti.
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• Elton John, 1972’de adını resmi olarak Elton Hercules John olarak değiştirdi. Konserleri tam bir gösteri havasında geçen John, giydiği sıra dışı kostüm ve gözlükleriyle de dikkat çekti.
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Elton John, bir maçta Watford’un attığı golü böyle kutladı.
• Futbol tutkusuyla da tanınan Elton John, Watford’un % 15’lik hissesini satın aldı.
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Elton John ve David Furnish'in gardıroplarındaki kıyafetler, 11 Aralık 2009'da Londra'daki Covent Garden'daki 'Out the Closet' yardım mağazasında satışa sunuldu. Çiftin gardırobundaki kıyafetler, hayır kurumuna para toplamak amacıyla satışa sunuldu.
• 1992’de AIDS ile mücadele için bir fon olan Aids Foundation’ı oluşturan Elton John, konser ve albüm gelirlerinin büyük bir bölümünü buraya aktardı.
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Elton John, 2021'de o dönem prens olan İngiltere Kralı Charles tarafından 'Onur Nişanı' ile onurlandırıldı.
• 1997’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana ile de çok iyi dost olan Elton John, trajik ölümünün ardından ailesinin özel ricası üzerine cenazesinde ‘Candle In the Wind’ şarkısını yeni sözleriyle seslendirdi.
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• 1998’de ‘Müziğe ve hayır işlerine hizmetlerinden dolayı’ İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından Şövalyelik ünvanı verilen ‘Sir’lük mertebesine ulaşan Elton John, 1999’da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi. John, o tarihten itibaren yaşamını kalp piliyle sürdürüyor
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• Rolling Stone Dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi 100 sanatçı arasında 49’uncu sırada gösterilen Elton John, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.
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• Oscar…
‘Aslan Kral’ için bestelediği ‘Can You Feel The Love Tonight’ ile 1995’te ‘En İyi Film Müziği’ ödülünü kazandı.
• Grammy Ödülü…
Elton John, 35 kez aday gösterildiği bu ödülü 5 kez kazandı.
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• Kariyeri boyunca 4.600 konser veren Elton John, 2018’de çıktığı ‘Farewell Yellow Brick Road’ adlı dünya turnesini geçtiğimiz günlerde tamamlayan John, erişilmesi güç bir rekora imza attı.
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Elton John, bir önceki dünya turnesinde; 2013'te Efes Antik Kent'te, 2016'da ise Antalya'da konser verdi.
‘Farewell Yellow Brick Road’;
• Süre… 5 yıl (Yılda 66 Konser)
• Konser Sayısı… 330
• Toplam Seyirci Sayısı… 20 milyon (Konser başına 60.606 kişi)
• Toplam Bilet Geliri… 900 milyon dolar (24.030.450.000 TL)
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Elton John, Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın 2011'deki düğün töreninde ön sıralarda yer aldı.
• Turnenin bilet gelirinin büyüklüğünü, yüksek değere sahip çeşitli unsurlarla kıyaslayınca daha iyi anlaşılıyor.
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• FUTBOL
Türkiye Süper Lig’de bulunan 20 takımdaki 635 futbolcunun toplam piyasa değeri; 1.155.332.500 dolar (30.847.955.416 TL)
Futbolcu başına piyasa değeri;
1.819.421 Dolar (48.579.450TL )
24.030.450.000 TL / 48.579.450 = 494.663
Buna göre; Elton John’un turne biletlerinden elde edilen gelir, Türkiye Süper Lig’deki 494 futbolcunun toplam piyasa değerine bedel.
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Watford’un 2022 - 2023 kadro değeri; 69.900.000 milyon dolar.
Elton John'un turne hasılatı, Watford’un kadro değerinden 19 kat daha fazla.
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Elton John, 2017 yapımı 'Kingsman: Altın Çember'de kendisini canlandırdı.
• SİNEMA
Geçtiğimiz yılın Türkiye'deki toplam hasılatına göre kıyaslama yapacak olursak;
2022
Toplam Film Sayısı… 375
Toplam Hasılat… 816.935.943 TL
Buna göre; Elton John’un turnedeki bilet satışından elde edilen gelir, Türkiye’deki sinema gişesinin 29 yılına eşit.
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Elton John, 2019'da hayatının bir bölümünü beyazperdeye taşıyan ‘Rocketman'ın 72’nci Cannes Film Festivali'ndeki galasına katıldı. Taron Egerton, filmde canlandırdığı Elton John'un ayakkabı bağcıklarını böyle bağladı.
• EN PAHALI OTOMOBİL
Yeni üretilecek olan Rolls-Royce La Rose Noire Droptail’in satış fiyatı 31.200.000 dolar (833.664.000 TL) olarak açıklandı.
Turne biletlerinden elde edilen gelirle bu otomobilden 28 tane satın alınabilir.
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Elton John, Steven Spielberg ve Tom Hanks ile Akademi Ödülleri töreninde...
• EN PAHALI ÖZEL JET
Rus işadamı Roman Abramovich ile Google'ın kurucusu Larry Page'te birer tane bulunan dünyanın en pahalı özel jetin değeri; 118 milyon dolar.
Turne hasılatıyla, o özel jetten 7 tane satın alınabilir. Üstüne de 74 milyon dolar kalır.
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• ALTIN
2.153.652 Cumhuriyet Altını
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EN ÇOK BİLET HASILATI ELDE EDİLEN 10 TURNE
• Elton John
Farewell Yellow Brick Road Tour (2018 - 2023)… 900 milyon dolar
•Ed Sheeran
The ÷ (Divide) Tour (2017 - 2019) … 776 milyon dolar
• U2
U2 360° Tour (2009 - 2011)… 736 milyon dolar
• Harry Styles
Love on Tour (2021 – Devam ediyor)… 590 milyon dolar
• Guns N' Roses
Not in This Lifetime Tour (2016 - 2019)… 584 milyon dolar
• Coldplay
Music of the Spheres World Tour (2022 - 2023)… 561 milyon dolar
• The Rolling Stones
A Bigger Bang Tour (2005 – 2007)… 558 milyon dolar
• The Rolling Stones
No Filter Tour (2017- 2021)… 547 milyon dolar
• Coldplay
A Head Full of Dreams Tour (2016 - 2017)… 524 milyon dolar
• Roger Waters
The Wall Live (2010 - 13)… 459 milyon dolar