Elton John, 494 futbolcuya bedel

EN ÇOK BİLET HASILATI ELDE EDİLEN 10 TURNE

• Elton John

Farewell Yellow Brick Road Tour (2018 - 2023)… 900 milyon dolar

•Ed Sheeran

The ÷ (Divide) Tour (2017 - 2019) … 776 milyon dolar

• U2

U2 360° Tour (2009 - 2011)… 736 milyon dolar

• Harry Styles

Love on Tour (2021 – Devam ediyor)… 590 milyon dolar

• Guns N' Roses

Not in This Lifetime Tour (2016 - 2019)… 584 milyon dolar

• Coldplay

Music of the Spheres World Tour (2022 - 2023)… 561 milyon dolar

• The Rolling Stones

A Bigger Bang Tour (2005 – 2007)… 558 milyon dolar

• The Rolling Stones

No Filter Tour (2017- 2021)… 547 milyon dolar

• Coldplay

A Head Full of Dreams Tour (2016 - 2017)… 524 milyon dolar

• Roger Waters

The Wall Live (2010 - 13)… 459 milyon dolar