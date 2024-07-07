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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Elon Musk’un Twitter hissedarlık davası: Gecikme gerçekten bir hata mıydı? - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk’un Twitter hissedarlık davası: Gecikme gerçekten bir hata mıydı?

        Elon Musk, 2022'nin başlarında sosyal medya şirketindeki büyük mülkiyet hissesini açıklamak için çok uzun süre beklediğini söyleyen eski Twitter hissedarlarının açtığı davayı, "tüm göstergelerin" gecikmesinin bir hata olduğunu gösterdiğini söyleyerek reddedilmesi için başvuruda bulundu. Musk, bu gecikmenin hissedarları dolandırmak için olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 07.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:56
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        Elon Musk: Dolandırıcı değilim!
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        Elon Musk, eski Twitter hissedarları tarafından 2022’nin başlarında büyük sahiplik payını açıklamak için çok geç kaldığı gerekçesiyle açılan bir dava hakkında bir sonuç bekliyor.

        "HİSSEDARLARI DOLANDIRMAM MANASIZ"

        Musk, “tüm işaretler” gösteriyor ki gecikmesinin bir hata olduğunu belirterek, hissedarları dolandırmak istediğine inanmanın mantıksız olduğunu ifade etti. Manhattan federal mahkemesine yapılan bir başvuruda Musk, Twitter'da %9,2 hissesini aldığını bilmeyen ve kendi hisselerini sattıkları için büyük kazançları kaçıran hissedarları dolandırmak istediğine inanmanın mantıksız olduğunu söyledi.

        Hissedarlar kendi hisselerini sattıkları için büyük kazançları kaçırdıklarını iddia ediyorlar.

        Bu gelişme, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı ve yatırımcılar arasında tartışmalara yol açtı. Musk’un avukatları, bu davanın temelsiz olduğunu savunuyor ve gecikmenin sadece bir hata olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

        Twitter hissedarları ise, gecikmenin bilinçli bir eylem olduğunu ve Musk’un kendi çıkarları için zaman kazandığını iddia ediyor. Mahkeme, bu iki taraf arasındaki çekişmeyi çözmek için delilleri değerlendirecek.

        Bu dava, teknoloji liderlerinin finansal açıklamaları ve hissedar ilişkileri konusundaki sorumluluklarını yeniden gündeme getiriyor. Elon Musk’un gelecekteki yatırımcı ilişkileri ve şirket sahipliği konusundaki adımları merakla bekleniyor.

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