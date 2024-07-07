Elon Musk’un Twitter hissedarlık davası: Gecikme gerçekten bir hata mıydı?

Elon Musk, eski Twitter hissedarları tarafından 2022’nin başlarında büyük sahiplik payını açıklamak için çok geç kaldığı gerekçesiyle açılan bir dava hakkında bir sonuç bekliyor.

Musk, “tüm işaretler” gösteriyor ki gecikmesinin bir hata olduğunu belirterek, hissedarları dolandırmak istediğine inanmanın mantıksız olduğunu ifade etti. Manhattan federal mahkemesine yapılan bir başvuruda Musk, Twitter'da %9,2 hissesini aldığını bilmeyen ve kendi hisselerini sattıkları için büyük kazançları kaçıran hissedarları dolandırmak istediğine inanmanın mantıksız olduğunu söyledi.

Hissedarlar kendi hisselerini sattıkları için büyük kazançları kaçırdıklarını iddia ediyorlar.

Bu gelişme, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı ve yatırımcılar arasında tartışmalara yol açtı. Musk’un avukatları, bu davanın temelsiz olduğunu savunuyor ve gecikmenin sadece bir hata olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

Twitter hissedarları ise, gecikmenin bilinçli bir eylem olduğunu ve Musk’un kendi çıkarları için zaman kazandığını iddia ediyor. Mahkeme, bu iki taraf arasındaki çekişmeyi çözmek için delilleri değerlendirecek.