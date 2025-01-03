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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Elon Musk, X'in gücünü, "Medya sizsiniz" ifadesiyle vurguladı - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk, X'in gücünü, "Medya sizsiniz" ifadesiyle vurguladı

        Elon Musk, X kullanıcılarını kendilerini medya mensubu olarak görmeye teşvik eden bir gönderi paylaştı. Paylaştığı gönderide X kullanıcılarına hitaben "You are the media" (Medya sizsiniz) dedi

        Giriş: 03.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:46
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        Elon Musk: Siz medyasınız
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        Twitter'ı satın aldığından, ismini X olarak değiştirdiğinden bu yana kullanıcı kaybeden ve sosyal medya uygulamasında yaptığı değişikliklerle eleştirilen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) kullanıcılarını "medya mensubu" olarak görmelerini teşvik eden bir mesaj yayınladı.

        "VATANDAŞ BİR GAZETECİ OLABİLİRSİNİZ"

        Musk, Tesla Owners Silicon Valley hesabının "Siz medyasınız. X, birçok kişinin sesinin daha güçlü çıkmasını sağlar ve X'te paylaşım yaparak vatandaş bir gazeteci olabilirsiniz. İnsanlığın geleceği için önemli olan budur" şeklindeki tweetini "You are the media" (Medya sizsiniz) diyerek yeniden yayınladı.

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        Paylaşılan gönderide, Elon Musk'ın cep telefonu ile video çektiği anlar da yer aldı. Bu görüntüler, X kullanıcılarının platformu kullanarak kendi seslerini duyurmalarını teşvik ediyor.

        Elon Musk, platformun gücünü vurgulayarak, herkesin bir vatandaş gazeteci olabileceğini ve X'in bu amaçla kullanıcılarına eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Musk'a göre, bu tür bir katılım ve bilgi paylaşımı, insanlığın geleceği için son derece önemli.

        X kullanıcılarının bu mesaja tepkileri oldukça olumlu oldu. Pek çok kullanıcı, platformun sağladığı bu tür bir özgürlüğü ve etkileşim fırsatını memnuniyetle karşıladı.

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