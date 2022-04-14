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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Twitter'ın tamamını satın almak üzere teklifte bulundu. Twitter tarafından yayımlanan açıklamaya göre Musk bu satın alma için hisse başına 54.2 dolar önerdi. Bu miktar Twitter hisselerinin dünkü kapanışının yüzde 18.2 üzerine denk geliyor.

Bu teklifin kabul edilmesi durumunda Twitter 41.4 milyar dolarlık piyasa değeri üzerinden satın alınmış olacak.

Elon Musk'ın konuyla ilgili Twitter yönetimine yazdığı mektupta "Twitter'a, dünya genelinde ifade özgürlüğü için bir platform olma potansiyeli sebebiyle yatırım yaptım. Bence ifade özgürlüğü işleyen bir demokrasi için toplumsal bir gerekliliktir. Ancak yatırım yaptığımdan bu yana firmanın şu anki haliyle bu amaca hizmet edemeyeceğini anladım. Twitter'ın özel bir şirkete dönüşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Musk teklif verdiğini Twitter üzerinden duyurdu.

HİSSELER SERT YÜKSELDİ

Söz konusu teklifin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter hisselerinde büyük hareketlilik yaşandı. New York Borsası'nda işlem gören hisseler açılış öncesinde yüzde 10.7 yükseldi.

Geçen hafta Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın alarak en büyük ortağı haline gelen Elon Musk'ın firmanın Yönetim Kuruluna katılacağı açıklanmıştı. Söz konusu açıklama bizzat Twitter CEO'su Parag Agrawal tarafından yapılmıştı.

YÖNETİME GİRMEKTEN VAZGEÇMİŞTİ

Agrawal pazartesi günü ise Elon Musk'ın bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. Twitter CEO'su, kişisel hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Elon'un Yönetim Kuruluna katılmasıyla ilgili hem Elon hem de kurulla çeşitli görüşmelerde bulunduk. İşbirliğine gitme konusunda heyecanlıydık ve risklerin farkındaydık" ifadelerini kullandı.

DAVA AÇILDI

Önceki gün ise Musk'a Twitter’ın hisselerinin alımını geç duyurduğu gerekçesiyle dava açıldı. Twitter'ın eski hissedarları, şirketin hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği iddiasıyla Musk aleyhinde New York eyalet mahkemesinde şikayette bulundu.

Hissedarlar, Musk'un Twitter'ın en az yüzde 5'ini aldığı 14 Mart'ta bunu açıklaması gerektiğini ancak bunu 4 Nisan'a kadar kasti olarak duyurmadığını ifade ediyor.