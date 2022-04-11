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Geçen hafta Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın alarak en büyük ortağı haline gelen Elon Musk'ın firmanın Yönetim Kuruluna katılacağı açıklanmıştı. Söz konusu açıklama bizzat Twitter CEO'su Parag Agrawal tarafından yapılmıştı.

Agrawal bugün ise Elon Musk'ın bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. Twitter CEO'su, kişisel hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Elon'un Yönetim Kuruluna katılmasıyla ilgili hem Elon hem de kurulla çeşitli görüşmelerde bulunduk. İşbirliğine gitme konusunda heyecanlıydık ve risklerin farkındaydık" ifadelerini kullandı.

RESMİLEŞECEĞİ GÜN HABER VERDİ

Şirket için en iyi tercih olduğuna inandıkları için Elon Musk'a yönetimde yer teklif ettiklerini vurgulayan Agrawal açıklamasına şöyle devam etti:

"Salı günü Elon'un Yönetim Kuruluna katılacağını açıkladık. Resmi olarak bu atama 9 Nisan itibarıyla geçerli olacaktı. Ancak aynı günün sabahında Elon yönetime artık girmek istemediğini bildirdi. Bunun herkes için en iyisi olduğuna inanıyorum. Yönetim Kurulumuzda olsun veya olması her zaman hissedarlarımızın katkılarına değer vermeye devam edeceğiz. Elon en büyük hissedarımız ve onun görüşlerine açık olmayı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki yolda karşımıza sapmalar çıkacaktır ancak hedeflerimiz ve önceliklerimiz değişmemiştir. Alacağımız kararlar ve bu kararları nasıl uygulayacağımız tamamen bizim elimizdedir, başkasının değil. Sesi kısalım ve işimize odaklanalım."

Bu açıklamanın üzerine, New York Borsası'nda açılış öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.

KURUCUSUNU DÖRDE KATLADI

Musk geçen hafta itibarıyla Twitter'ın en büyük hissedarı olurken, bu ismi yüzde 8.39'luk pay ile varlık yönetim şirketi Vanguard Group ve yüzde 4.56 ile BlackRock takip ediyor. Twitter Kurucusu Jack Dorsey'in şirketteki payı ise yalnızca yüzde 2.3.