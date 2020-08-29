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Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, bir çılgın projesini daha hayata geçirdi. Musk’ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından geliştirilen beyin-bilgisayar arayüzü tanıttı. Mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyle ilgili deneme de bir domuz üzerinde gerçekleştirildi.

Geçen yıl fareler üzerinde yapılan testlerin ardından dün gerçekleştirilen tanıtımda, cihazın nihai sürümü, domuzlar üzerinde test edildi. Canlı yayında cihazın bağlandığı bir domuzun beyin sinyalleri ekranlara aktarılarak, takip edildi.

Canlı yayında bir bilgisayarı doğrudan bir domuzun beynine bağlayan Neuralink implant cihazını tanıtan Elon Musk, bu implantın ilk aşamalarda büyük oranda sağlık için kullanılacağını ifade etti.

Neuralink'in gelecekte insan beyninin yapay zeka ile de mücadele etmesine de imkan sağlayacağını söyleyen Musk, "Bu teknoloji potansiyel olarak insanların Tesla'sını çağırması, video oyunu oynaması veya omurilik felçli birinin tekrar yürümesini sağlamak için kullanılabilir" dedi.

İŞTE O TANITIMIN VİDEOSU

Musk’ın tanıtımda yaptığı sunuma göre mikroçip ile beyin kontrolünü temel alan cihazın, şu sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılması hedefleniyor: Hafıza kaybı, işitme eksikliği, uykusuzluk sorunu, depresyon, anksiyete, görme bozukluğu, felç, ağrı ve nöbet…

SAÇ TELİNDEN İNCE KABLOYLA BEYİN YOLCULUĞU

Cihazın özelliklerine gelince, 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip olan bu implantın bataryası bir günlük kullanıma uygun. Bluetooth ile çalışan cihazda bulunan elektrotların beyne ulaşan kabloları saç tellerinden bile ince.

Sıcaklık, basınç gibi verileri ölçebilen cihaz, internete bağlanabilen her türlü elektronik aletin beyin sinyalleri ile kontrol edilmesini sağlıyor. Dakikalar içinde ve anestezi gerektirmeden takılabilen cihazın seri üretime geçilirek, tüketiciye sunulması hedefleniyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir tarih verilmedi.

TARTIŞMALARI DA ALEVLENDİRDİ

Bununla birlikte henüz bilimsel verileri akademik çevrelerin onayından henüz geçmeyen Neuralink tarafından geliştirilen bu dikkat çekici beyin-bilgisayar arayüzü tartışmaları da beraberinde alevlendirecek gibi.

Bu implantlarla düşünceleri takip etmenin, diğer bir deyişle beyin okumanın yolunun açılması, hem felsefi hem de ahlaki olarak bu cihazın uygulanabilirliğinin sorgulanmasına yol açacak. Buna ek olarak cihazın henüz insanlar üzerinden denenmediğini ve bunun için yapılması planlanan klinik test ve deneylerin de etik olarak yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.