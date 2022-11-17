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Elon Musk ilk duruşmasına çıktı “Hiçbir şirketin CEO’su olmak istemiyorum!”

Elon Musk “Hiçbir şirketin CEO’su olmak istemiyorum!”

Elon Musk’ Tesla’dan elde ettiği 56 milyar dolarlık gelir nedeniyle davalık olmuştu. Davanın ilk görüşmesi gerçekleşti. Kendisine atılan iddiaları reddeden Musk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş: 17.11.2022 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Elon Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra gündemden düşmüyor, bu sefer de Tesla ile gündemde yerini aldı. Dava Richard Tornetta tarafından açıldı. Tornetta Tesla’nın yüzde 9’luk (lot) pay hissesine sahip, yatırımcı davayı Elon Musk’a 2018 yılında Tesla’dan elde ettiği 56 milyar dolarlık kazanç nedeniyle açtı.

    Bugün davayla ilgili gelişmeler yaşandı. Musk, açılan davada hâkim karşısında ilk duruşmasına çıktı ve savunmasını yaptı. Elon Musk’ın yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekti.

  • “BENİM İLK GÖREVİM CEO’LUK DEĞİL, MÜHENDİSLİK”

    Elon Musk, verdiği ifadeler de sıradan bir CEO olmadığını vurguladı ve kendisini CEO olarak görmediğini söyledi. “SpaceX'teki roketlerin mühendisliğinden ben sorumluyum. Tesla'nın otomobillerindeki teknolojilerden de. CEO'luk, daha çok sektör odaklı bir rol olarak görülüyor ancak bu doğru değildir. Benim gerçekteki rolüm, tahmin edilenlerden çok daha fazlasıdır" şeklinde bir açıklama yapan Musk, "Benim ilk görevim CEO'luk değil, mühendisliktir” dedi.

  • "KİMSEYE YAŞATMAK İSTEMEYECEĞİM BİR ACIYDI"

    Açıklamalarının içerisinde Tesla’ya dair dikkat çeken bir nokta bulunuyor. Musk, Tesla için çok çalıştığını ve özellikle 2017-2018 yılları arasında şirketi büyütebilmek için her türlü çabayı ve riski göze aldığını belirtti "Çektiğim acının miktarını hiçbir kelime ifade edemez. Kimseye yaşatmak istemeyeceğim bir acıydı” açıklamasında bulundu.

  • Elon Musk CEO olmak istemediğini daha önce de belirtmişti geçmişte yaptığı benzer bir açıklama da

    "Sadece Tesla'nın veya Twitter'ın değil, hiçbir şirketin CEO'su olmak istemiyorum” diyerek Twitter’da geçici CEO’luk yaptığını ifade etmişti.

  • CNBC tarafından sunulan bir rapora göre hâkim tarafından Musk’a Tesla’nın oto pilot sistemini geliştiren en az 50 mühendisi Twitter’da çalışmak üzere çağırıp çağırılmadığı soruldu. Raporu doğrulayan Elon Musk, bu durumun sadece gönüllü olduğunu belirtti. Mesai saatleri dışında isteyen mühendisler Twitter’a çalışmaya gidebiliyordu. Birkaç gün süren bu süreç daha sonra sona ermişti.

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