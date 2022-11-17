Elon Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra gündemden düşmüyor, bu sefer de Tesla ile gündemde yerini aldı. Dava Richard Tornetta tarafından açıldı. Tornetta Tesla’nın yüzde 9’luk (lot) pay hissesine sahip, yatırımcı davayı Elon Musk’a 2018 yılında Tesla’dan elde ettiği 56 milyar dolarlık kazanç nedeniyle açtı.

Bugün davayla ilgili gelişmeler yaşandı. Musk, açılan davada hâkim karşısında ilk duruşmasına çıktı ve savunmasını yaptı. Elon Musk’ın yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekti.