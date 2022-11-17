"BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Jack Dorsey şirketi çok hızlı büyütmekten de pişmanlık yaşadığını belirtti “Twitter'ın eski ve şimdiki çalışanları güçlü ve dirençlidir. O an ne kadar zor olursa olsun her zaman bir yolunu bulurlar. Birçoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait. Şirketi çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim” dedi.