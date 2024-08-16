Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.821,96 %-1,61
        DOLAR 33,6884 %0,14
        EURO 37,1195 %0,43
        GRAM ALTIN 2.701,16 %1,66
        FAİZ 42,32 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 31,10 %1,32
        BITCOIN 58.543,00 %3,28
        GBP/TRY 43,5909 %0,56
        EUR/USD 1,1009 %0,34
        BRENT 79,45 %-1,96
        ÇEYREK ALTIN 4.416,40 %1,66
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatlarında yeni rekor - Altın Haberleri

        Altında yeni rekor

        Altının ons fiyatı 2.499 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Gram altın da 2.708 liraya çıkarak rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altında yeni rekor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.499 doları gördü. Ardından 2.488 dolara çekildi.

        Yurt içinde de gram altın 2.708 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

        Bugünkü yüzde 1'i aşan yükselişin ardından altın dolar bazında yatırımcısına son 6 ayda yüzde 22 kazandırmış oldu.

        Fed yetkililerinin son günlerdeki açıklamaları indirim beklentilerini güçlendirirken, ABD'de yayımlanan son veriler ise 'sert iniş' endişelerini azalttı.

        "İNDİRİM ZAMANI YAKLAŞTI"

        St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem dün yaptığı açıklamada Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtti. Musalem, son enflasyon rakamlarının Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine kademeli olarak inildiğine dair güvenini artırdığını sözlerine ekledi.

        Bu hafta açıklanan verilere göre temmuz ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3'lük beklentiye karşın yüzde 2.9 ile 40 ayın en düşük seviyesine geriledi.

        Ülkede temmuz ayında ise perakende satışlar, aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bu da ay başında piyasaları sarsan resesyon korkularını şimdilik dağıtmaya yardımcı oldu.

        Bu gelişmeler neticesinde geçen ay yüzde 4.16 olan ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi bugün itibarıyla yüzde 3.92'ye geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydıni Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydıni Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Habertürk Anasayfa