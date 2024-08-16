Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
Manisa, İzmir, Bolu ve Aydın'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü başlayan yangında 3. güne girilirken yangın kısmen kontrol altına alındı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi ile Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 gün için düşük nem, şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklığının orman yangınları riskini artıracağı konusunda uyardığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Bizlerin müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. Bu 3 günde hatta eylülün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum." dedi. Öte yandan İzmir yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgede tahliyeler başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Karabük'ün Ovacık ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangınlara da müdahale başlatıldı.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor." dedi.
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MANİSA
Manisa'nın Gördes ilçesinde önceki gün iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale devam ediyor.
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Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopter ile müdahale edilen alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan ve karadan müdahale yeniden başladı.
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Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde dün 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı.
İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.
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2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü.
Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Karayakup Mahallesi'ndeki birçok evin zarar gördüğü, mahallede ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında bugün 3'üncü güne girildi.
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İZMİR
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları da aralıksız sürüyor.
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İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Elban "Şu ana kadar can kaybı yok. Ancak bir kısım evlerin yandığına dair bilgi var. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi bulabiliyor, zaman zaman havadan müdahaleyi durduruyoruz." açıklamasında bulundu.
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Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
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Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin de zaman zaman zorlandıkları gözlendi. Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karşıyaka'daki yangına müdahalenin sürdüğünü, diğerlerine göre daha küçük alanda olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.
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İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında, alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi.
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Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken, bölgeye takviye ekipler gönderildi.
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Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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ALEVLER BAYRAKLI İLÇESİNE ULAŞTI
Alevler, Bayraklı ilçesine de ulaştı. Bayraklı'daki Onur Mahallasi 7372 Sokak'taki evlerin bir bölümü tahliye edildi.
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Alevlere takviye ekiplerle saat 13.30 itibarıyla 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor.
Öte yandan itfaiyenin de 600'e yakın personeli, ilçe belediyelerinin desteği ve 30'un üzerinde yangın söndürme aracıyla çalışmalara destek verdiği öğrenildi.
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YANGIN SANAYİ SİTESİNE DE SIÇRADI
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek sanayi bölgesine sıçradı. Yanan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor.
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BARINAKLAR İÇİN HAYVANSEVERLERE ÇAĞRI
Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri de Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki 600 kadar sokak hayvanını tahliye etti.
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BAKAN YUMAKLI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDAKİ SON DURUMU AKTARDI
Bakan Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin havadan ve karadan inceleme yaptıktan sonra Dedeler köyünde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'ne geldi.
Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, bu sabah Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladıklarını, dün başlayan Bolu'daki yangının ise çok kısa sürede şiddetli rüzgar sebebiyle 30 kilometrelik alanı etkileyecek boyuta geldiğini söyledi.
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BOLU'DA ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA SÜRECEK
Alanın geniş ve çok sarp olmasının, bölgede yarık ve dik kayalıkların bulunmasının müdahaleyi güçleştirdiğini dile getiren Yumaklı, Bolu'daki yangına 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle müdahalenin sürdüğünü, gece boyunca çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Ekiplerin sonuç ala ala gittiğini söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:
"Çok şükür can kaybımız yok. Her şey bu anlamda kontrol altında. Ayvatlar, Umurlar, Yeniköy ve Seferler mahalleleri tedbiren tahliye edilmiş durumda. Yine tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı.
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İZMİR YAMANLAR'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Diğer taraftan, dün saat 21.10'da İzmir Yamanlar'da başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla da uğraştık ve o müdahaleler sonucunda belli bir enerji düşüklüğüne getirmiştik ki sabah 10.14'te bu yangına 2 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı. Buna da yine 4 dakika içinde müdahale edildi. Birbirine yakın 2 yangın. 4 tanker uçağı, 15 helikopter, 70 kara aracı ve yaklaşık 450 personelle yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz."
Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, "Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması, bizi ilk başta çok yoğun şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Yine burada da Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, ilgili kurumlar, yerel yönetimler hep birlikte yoğun şekilde gayret ediyorlar." dedi.
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İZMİR'DE 3. YANGIN
İzmir'de üçüncü bir yangın daha olduğunu belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Saat 15.36'da Beydağı'nda meydana geldi. Yine burada da ilk müdahale 6 dakika sonra yapıldı. Buraya da 3 uçak, bir helikopter sevk ettik. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sirayet eden bir yangın. İzmir'deki yangınların çıkış sebeplerini kolluk güçleri araştırıyor, bununla ilgili Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır. Yine bu sabah Manisa Gördes'te yangın olduğundan bahsetmiştim ve oldukça enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştim ancak meteorolojik koşullar değişti. Çok kararsız ve şiddetli bir rüzgar yine başladı. Enerjisinde yeniden bir artış meydana geldi. Arkadaşlarımız buranın kontrol altına alınmasıyla ilgili de çok yoğun çabalarını sürdürüyorlar."
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Bakan Yumaklı, bunların dışında kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan birçok yangınla mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere - küçükleri hiç bahsetmiyorum, belli bir seviye üzerinde - 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Akyeniköy'de saat 12.56'da çıkan yangın vardı. Buna da saat 13.05'te ilk müdahale yapıldı. 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Yine bu yangın da kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın. Bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız. Yangın sönene kadar buradayız." diye konuştu.
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"ORMAN TEŞKİLATI OLARAK ALARMA GEÇTİK"
Yangınlarla mücadele ederken aynı zamanda dezenformasyonla da uğraştıklarını dile getiren Yumaklı, "Onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz ancak hakikaten bizlerin çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların ülkesini, milletini seven hiç kimseye faydası yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye, hiçbir açıklamaya, hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.
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YANGININ SEBEBİ: ANIZ YAKILMASI
Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumuna ilişkin uyarısını yineleyerek şunları kaydetti:
"Bizler orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar alarma geçti ancak çok kıymetli vatandaşlarıma buradan bir konuyu hatırlatmak isterim. O da şu; bizler ne yaparsak yapalım sizlerin yardımı olmadan herhangi bir şekilde başarılı olamayız. Neden? Şu anda içinde bulunduğumuz ve hakikaten hiçbirimizin görmek istemeyeceği görüntüleri oluşturan yangın, maalesef ki bir tarladaki anızın yakılmasından meydana geldi. Bununla ilgili de ilgili kişiler gözaltına alınmış durumda. Basit bir şeyin nelere mal olacağını hepimizin tekrar düşünmesi lazım. Lütfen en azından bir hafta boyunca kapalı alanların dışında hiçbir ateş yakılmasın. Mümkünse ateş yanmaya sebebiyet verecek herhangi bir ortam oluşturulmasın."
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HAVA SICAKLIKLARINDAKİ ARTIŞ ORMAN YANGINI RİSKİNİ ARTIRDI
Orman Genel Müdürlüğü, AFAD'dan da hava sıcaklıklarındaki artışın orman yangını riskini artırdığı belirtilerek uyarılar yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nin tamamı ile Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bir kısmında meteorolojik koşulların orman yangınlarının oluşmasına ve yayılmasına yol açabileceğini bildirdi.
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Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'ne göre, özellikle bugün ve yarın Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, İzmir, Muğla, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Uşak, Manisa, Bursa, Eskişehir ile Balıkesir ve Ankara'nın batısında yüzde 60 ila 70 arasında yangın riski bulunuyor, bazı yerlerde risk yüzde 80'e kadar çıkıyor.
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OGM ve AFAD, vatandaşları 10 gün boyunca rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapmamaları, sönmemiş sigara izmaritlerini ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkları yol kenarları ile orman alanlarına atmamaları, biçerdöver ve balya makinesi gibi tarımsal hasat makinelerini gerekli önlemleri almadan çalıştırmamaları, anız yakmamaları konusunda uyardı.
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AYDIN
3 ilde alevlerle mücadele sürerken bir yangın haberi de Aydın'dan geldi.
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
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Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Şu anda 20 ev tahliye edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale ediliyor." diye konuştu.
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MUĞLA BODRUM
Bir yangın haberi de Muğla'nın Bodrum ilçesinden geldi.
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İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan ve zeytinlikten dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Beledisine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
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KARABÜK
Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini köyü mevkisindeki ormanlık alandan da dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pikap, 4 ilk müdahale aracı ile 81 personel sevk edildi.
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Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Öte yandan yangın nedeniyle oluşan duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinden görüldü.
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YANGIN AYNI BÖLGEDE YENİDEN BAŞLADI
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde gece saatlerinde deniz kenarındaki uçurumda yer alan fındık bahçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Öğle saatlerinde aynı bölgede rüzgarın etkisiyle tekrar başlayan yangın da 5 saatte söndürüldü.
Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Kilimli ilçesi ile Çatalağzı beldesi arasında bulunan Radar Tepe mevkisinde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. Fındık bahçesinden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Öğle saatlerinde rüzgarın kuvvetlenmesiyle aynı bölgeden tekrar duman yükselmeye başladı. Yangının çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçrama ihtimaline karşı çevredeki özel firmalara ait termik santrallerin ve çevre ilçe ve beldelerin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
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Sahil Güvenlik botu da denizden fındık bahçesindeki yangını kontrol ederek karadaki ekiplere bilgi verdi. Öğle saatlerinde başlayan yangın, 5 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı. Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir ve Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, çalışmaları yakından takip etti. Ekipler yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.
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