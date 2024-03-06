Elon Musk, fabrikasını kundaklayanları eleştirdi: "Aptal ekoteröristler"

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Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketinin Almanya’daki fabrikasında çıkan yangınla ilgili ilk yorumunu X’te paylaştı. Musk dün attığı tweet’te saldırıyı düzenlediğini iddia eden "Volkan Grubu" (Vulkangruppe) adlı "radikal solcu" örgütü eleştirdi.

These are either the dumbest eco-terrorists on Earth or they’re puppets of those who don’t have good environmental goals.



Stopping production of electric vehicles, rather than fossil fuel vehicles, ist extrem dumm. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

"Bunlar ya aptal ekoteröristler ya da yararlı bir çevresel amacı olmayan kuklaları" diyen teknoloji milyarderi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli araçların üretimini durdurmak çok aptalca."

Saldırı soruşturuluyor

Fabrikanın bulunduğu Brandenburg eyaletinin içişleri bakanı Michael Stübgen dün yaptığı açıklamada ilk bulguların doğrulanması durumunda bunun elektrik altyapısına yönelik alçakça saldırı olacağını belirtti. Stübgen, "Bunun sonuçları olacak. Burada binlerce insan temel hizmetlerden mahrum bırakıldı ve tehlikeye atıldı" dedi.

Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de Federal Başsavcı'nın soruşturma başlatacağını belirterek, "Kritik altyapılarımıza yapılan saldırılar bir tür terörizmdir" değerlendirmesinde bulundu.

Volkan Grubu kimdir?

Reuters’ın dün geçtiği habere göre Volkan Grubu, 2019 tarihli bir raporda Almanya tarafından “aşırı sol örgüt” olarak tanımlandı. Belgede “Berlin’de 2011’den bu yana kimliği belirsiz kişiler, Volkan Grubu adıyla kundaklama saldırıları düzenliyor” ifadesi kullanıldı. Örgütün demiryollarına, veri hatlarına ve bazı şirketlerin araçlarına saldırdığı yazıldı.

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Brandenburg'deki yetkililerse üç yıl önce hazırlanan bir raporda, Volkan Grubu’nun iklim hareketinin bir parçası olarak güç kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Örgüt, 2021’de aynı fabrikanın elektrik kablolarına düzenlenen saldırıyı da da üstlenmiş, 4 sene önceyse başkent Berlin’deki Heinrich Hertz Enstitüsü’nü kundakladıklarını öne sürmüştü. Tesla çevrecilerin hedefinde Berlin’in yakınındaki fabrikayı genişletmek isteyen Tesla, çevre aktivistlerinin hedefi haline geldi. Dev şirket, 300 hektarlık alana sahip mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor. Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor. Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Geçen hafta "Tesla'yı Durdurun" girişimiyle yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikasının yakınındaki ormanlık alanını yok edecek genişleme planını protesto etmişti. Brandenburg'e bağlı Grünheide'deki Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla’nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti. Grünheide'de geçen hafta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.