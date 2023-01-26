Tesla, SpaceX gibi dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin kurucu ve CEO'su olan Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana servetinin büyük miktarını kaybetti. Yaptığı uygulamalar, attığı tweetler ve yönetim şekliyle büyük güven kaybı yaşayan Musk, bu kez eğlenceli ancak bir CEO'dan beklenmeyecek bir hareket ile gündemde.

TWITTER'DA ADINI DEĞİŞTİRDİ

CEO'su olduğu platform'da Twitter adını 'Mr. Tweet' olarak değiştiren Elon Musk bu şekilde bir kez daha haber başlıklarını süslemeyi başardı. Gün boyunca siyaset ve platformun kendisi de dahil olmak üzere çeşitli konular hakkında sık sık tweet atmayı sürdüren Musk, Twitter'ın ismini geri almasına izin vermediğini yine bir 'Tweet' ile açıkladı.

BU İSMİ BİR AVUKAT TAKTI!

Geçtiğimiz günlerde, Tesla hissedarları davası sırasında bir avukat yanlışlıkla Elon Musk'a 'Bay Tweet' (Mr. Tweet) demişti. Musk da bunun oldukça doğru olduğunu söylerek şaka yapmıştı.

Neredeyse tüm açıklamalarını sahibi olduğu Twitter üzerinden yapan Elon Musk'ın 'Mr. Tweet' kullanıcı adını kendisine yakışır şekilde taşıdığını söylemek çok da yanlış olmaz.

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