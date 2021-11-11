HABERTURK.COM

Tesla CEO'su Elon Musk, 'vergi ödemek için' yaklaşık 5 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını bildirdi. Yayımlanan mali kayıtlara göre Musk, bu satışın 1.1 milyar dolarlık kısmını 14 Eylül'de, yani çok konuşulan Twitter anketi öncesinde planlamış

Pazar gecesi sonuçlanan ankette Elon Musk kullanıcılara "Realize edilmemiş sermaye kazançlarının vergi kaçınmada kullanıldığı son zamanlarda çok konuşuldu. Bu yüzden Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı teklif ediyorum. Bunu destekliyor musunuz" diye sormuştu.

Ankete katılan 3.5 milyonu aşkın kişinin yüzde 57.9'u 'evet' cevabını verdi. Yani Musk'ın hisseleri satması gerektiğini söyledi. Musk anketi ilk açtığında çıkan sonuca uyacağını bildirmişti.

Ancak mali kayıtlar Musk'ın 1.1 milyar dolarlık satışı 14 Eylül'de planladığını ortaya çıkardı. Musk anket sonucuna göre hareket edeceğini söylese de kayıtlara göre ankette hayır oyu çıksaydı da hisse satışı gerçekleştirecekti.

Satıştan önce 170.5 milyon Tesla hissesi bulunan Musk'ın hala 166 milyon adet hissesi bulunuyor.

Musk söz konusu anketin ABD'de devam eden vergi tartışmasıyla ilgili olduğunu belirtti. ABD'de Biden yönetiminin teklif ettiği 'milyarder vergisi' olarak da isimlendirilen yasa tasarısında hisse kazancı belli seviyenin üzerinde olan yatırımcılardan kâr realizasyonu gerçekleşmemiş olsa bile vergi alınması öngörülüyor. Yasayla beraber 700 milyarderden ek vergi alınması planlanıyor.

KARDEŞİ DE ANKET ÖNCESİ SATTI

Anket öncesinde Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk'ın Tesla hisselerini sattığını ve ünlü milyarderin satışı önceden planladığının ortaya çıkması ise asıl meselenin 'vergi' olmadığına dair dedikoduların ortaya ıkmasına yol açtı.

The Big Short filminde Christian Bale'in canlandırdığı dünyaca ünlü yatırımcı Michael Burry, Elon Musk'ın kişisel borcunu silmek için hisse satmak istediğini belirtti.