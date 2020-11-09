Diyet zamanlarınızda şekersiz çayınızın yanında bir şeyler atıştırma ihtiyacı hissediyorsanız, tam size göre bir tarifimiz var. Elmalı yulaflı kurabiye tarifi, diğer kurabiye tarifleri gibi olmasa da elmanın verdiği tatlılık ile yulafın buluşmasını seveceksiniz. Tarifimizden 15 adet kurabiye elde edebilirsiniz.

Elmalı Yulaflı Kurabiye Malzemeler

1 adet yumurtanın beyazı

1 adet elma

7-8 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi

40 gram Hindistan cevizi

1 çay kaşığı tarçın

Elmalı Yulaflı Kurabiye Yapılışı

Kurabiyemiz için öncelikle elmamızı rendeleyip, suyunu sıkıyoruz.

Ardından bir kaba alıp, diğer malzemelerimizi de üzerine alıyoruz.

Kurabiye hamurumuzu yoğurmayı tamamlayınca, fırın tepsimize yağlı kâğıt seriyoruz.

Kurabiyelerimizi şekillendirip, tepsimize diziyoruz.

Bütün kurabiyelerimizi şekillendirip, dizdikten sonra 180 derecelik ısınmış fırınımıza yerleştiriyoruz.

Hafif kızarana kadar pişirip, fırından alıyoruz.

Elmalı yulaflı kurabiye tarifimiz artık hazırdır. Afiyet olsun.