"Habertürk olarak biz de bu pastaneyi ziyaret ettik. Orada Ejlif’in amcası Cüneyt Elmas ve kuzeni Mümin Elmas ile sohbet ettik. Akrabaları Eljif’in Fenerbahçe’ye transferinden büyük heyecan duyan amca ve kuzen, 'Eljif çok iyi bir çocuk. Soğukkanlı ve profesyonel. Her zaman büyük hedefleri vardı' dediler"