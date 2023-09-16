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        Haberler Televizyon Eleme potası belli oldu! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül 2023 Cuma MasterChef All Star eleme potası belli oldu mu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül MasterChef eleme adayları belli oldu mu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. MasterChef ekibi yeni bölümde, İstanbul'un ilçelerinden biri olan Silivri'de olacak. Silivri'ye özel yemeklerin yapılacağı akşamda, son dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Eleme potasına gidecek son yarışmacıların belirlendiği MasterChef'te takımlar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başındaydı. İşte 15 Eylül 2023 Cuma MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 01:50 Güncelleme: 16.09.2023 - 01:50
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        • 1

          MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın son takım oyunu gecesinde, dokunulmazlığı kazanan ekip Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül MasterChef eleme potası belli oldu mu?" İşte 15 Eylül MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İstanbul Silivri mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Tahsin üçüncü dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Gecenin eleme adayları Sergen ve Ayaz oldu.

        • 5

          14 EYLÜL MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Şeflerin değerlendirmesi sonucu Hasan, Sergen, Tolga, Dilara, Esra'nın tabakları başarılı bulundu. Son ikiye kalan Dilara ile Sergen ikilisi arasından Dilara ödülü kazanan isim oldu.

        • 6

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

          Mavi takım

          Alican (Kaptan)

          Barbaros

          Kıvanç

          Tolga

          Esra

          Azize

          Kerem

          Sefa

          Eda

        • 7

          Kırmızı takım

          Ayaz (Kaptan)

          Tahsin

          Hasan

          Sergen

          Dilara

          Gamze

          Tanya

          Barış

          Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
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        Oğlak
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