Elektronik sigarayla yakalanan öğrenci, ailesine haber veren müdür yardımcısını bıçakladı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okulda elektronik sigara ile yakalanan lise öğrencisi, durumu ailesine bildiren müdür yardımcısını bıçakladı. O anlar okulun güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Ankara Pursaklar'da 17 yaşındaki öğrenci okulda dehşet saçtı.
Olay, dün Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
12'nci sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı.
AİLESİNE HABER VERİNCE SİNİRLENDİ
Okul müdür yardımcısı Sadettin Dinçer, durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Buna sinirlenen R.U., okulda Dinçer'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Dinçer, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
MÜDÜR YARDIMCISI TABURCU EDİLDİ
55 yaşındaki Dinçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
KAMERAYLA KAYDEDİLDİ
Bu arada olay, güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde merdivenin altında saklanan R.U.'nun, merdivenden inip, koridorda yürüyen öğretmenin peşinden gidip, bıçaklayarak kaçtığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.